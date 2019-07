IPSOS : bondit après ses semestriels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ipsos grimpe de 7,13% à 24,80 euros à Paris et occupe l’une des plus fortes hausses des indices SRD et SBF 120 dans le sillage de son point d’activité du premier semestre. Sur la période, le spécialiste des sondages et études par enquête a dévoilé un résultat net ajusté, part du groupe de 29,7 millions d’euros, en repli de 13,9%. La marge opérationnelle du Groupe s'établit à 49,3 millions d'euros, soit un taux de 5,5%. Quant au chiffre d’affaires, il progresse de 14,9% tiré par l’ensemble des régions à 903 millions d’euros.La croissance organique, elle, s'est accélérée, au fil des mois et la progression du revenu à taux de change et périmètres comparables est de 3%."Le chiffre d'affaires d'Ipsos progresse dans toutes les régions, grâce aux acquisitions réalisées en 2018, mais aussi via une croissance organique intéressante, plus forte en Asie-Pacifique qu'ailleurs et meilleure dans les Amériques que précédemment", a commenté le groupe, qui précise que tous ses grands marchés se portent bien sous les doubles effets d'une demande importante en provenance de clients internationaux et de comptes plus locaux.Dans ce contexte, le groupe a affiché sa confiance dans sa capacité à réaliser pleinement ses objectifs de croissance et à atteindre une marge opérationnelle de 10% en 2019.