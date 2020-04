IPSOS : chiffre d'affaires en légère hausse au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au premier trimestre 2020, le chiffre d’affaires d’Ipsos s'est établi à 428,7 millions d’euros, en hausse de 1,6%. Ce chiffre intègre les effets positifs, pour 0,8%, de deux acquisitions réalisées au cours du trimestre, ainsi que des effets de change positifs pour 0,8%. La croissance est forte dans la zone Amériques, plus particulièrement aux Etats-Unis (+ 5 %). A l’inverse, l’Asie Pacifique enregistre une décroissance de 10%, en raison de l’évolution très défavorable des activités en Chine (- 25 %) affectées par un confinement précoce.Le chiffre d'affaires réalisé à travers les services qui s'adressent aux personnes définies comme clients et salariés sont en recul de 5%, et de 1,5% pour les consommateurs. Les audiences Citoyens et Médecins et Patients sont toutes deux en hausse, +10% et +3,5% respectivement, liées directement à la pandémie.La profitabilité est en baisse d'environ 100 points de base par rapport à la même période de l'an dernier, compte tenu de la baisse soudaine d'activité intervenue à compter de la mi-mars.Le ratio d'endettement net au 31 mars 2020 est à 47,4% en baisse par rapport aux 51,5% enregistrés au 31 décembre 2019 et aux 52,9% du 31 mars 2019.La société possède une trésorerie de 230 millions d'euros et environ 500 millions d'euros de facilités bancaires non utilisées, lui permettant de faire face à ses échéances de dette de 2020 et 2021.