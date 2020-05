IPSOS : '' le carnet de commandes est beaucoup moins affecté qu'en avril ''

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ipsos a précisé que pour ce mois de mai les commandes nouvelles, nourries en partie par les projets spécifiques liés au Covid-19 sont assez proches du niveau de l’an passé même si elles devraient in fine rester un peu moins élevées. La société souligne que le niveau du carnet de commandes est beaucoup moins affecté qu’en avril par des annulations et reports. Aussi, au total, celui-ci devrait, pour l’ensemble du mois, baisser d’environ 15%, soit un rythme de décroissance 4 fois inférieur à celui constaté en avril.Le spécialiste de l'élaboration et de la diffusion d'études par enquêtes ajoute que pour les cinq premiers mois de l'année, le carnet de commandes de 2020 marque une réduction un peu supérieure à 10%. Aussi, sur la même période, le chiffre d'affaires suit une évolution très semblable. La société souligne que cela reste dans les limites de l'épure retenue dès le début du confinement en mars dernier par la compagnie et qu'il est trop tôt pour mesurer ce qui devrait être l'activité de la société en 2020.Ipsos indique également que le deuxième trimestre est difficile et devrait, malgré l'amélioration des performances de l'entreprise en mai, être le moment où les ventes, le revenu et la marge de l'entreprise seront inférieurs à ceux de 2019. '' Cela étant, si le progrès de l'activité commerciale constaté ces dernières semaines devrait, s'il se confirmait en juin, permettre au groupe d'améliorer ses performances au deuxième semestre '' précise le communiqué du groupe.