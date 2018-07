IPSOS : rachète les 4 divisions globales de solutions d'études personnalisées de GfK

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ipsos SA a conclu un accord avec Peter Feld, Directeur général de GfK SE, pour acquérir en numéraire les quatre divisions globales de solutions d'études personnalisées de GfK : « Customer Experience » ; « Experience Innovation » ; « Health » et « Public Affairs », pour une valeur d'entreprise de 105 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de l'année 2018 des activités acquises est estimé à plus de 200 millions d'euros, avec la zone Europe représentant environ 55 % du chiffre d'affaires, les Amériques 39 % et l'Asie-Pacifique 6 %.Il est attendu que le groupe Ipsos, élargi et renforcé, accélèrera sa croissance, améliorera ses marges à moyen terme et que cette transaction sera relutive sur le bénéfice par action.L'acquisition sera financée par les lignes de crédit existantes d'Ipsos. Au 30 juin 2018, Ipsos disposait de plus de 300 millions d'euros de lignes de crédit.Près de 1 000 experts de GfK rejoindront Ipsos à la clôture de la transaction, dans 25 pays : Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Chili, Chine, États-Unis, Hongrie, Inde, Italie, Japon, Mexique, Pays-Bas, Pérou, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Singapour, Suède, Suisse, et Turquie.L'opération envisagée reste assujettie aux autorisations obligatoires des autorités de la concurrence. Sa clôture est prévue aux alentours du 30 septembre 2018.