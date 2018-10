Ipsos : Avec l'acquisition de Synthesio, Ipsos renforce ses capacités en « Social Media Intelligence »

Avec l'acquisition de Synthesio

Ipsos renforce ses capacités en « Social Media Intelligence »

Paris, 30 octobre 2018 - Ipsos a le plaisir d'annoncer l'acquisition de Synthesio pour un montant de plus de 50 millions de dollars en numéraire. Créé en 2006, Synthesio est le leader de la « Social Media Intelligence ». Implanté à New York, Paris, Londres, Singapour et Bruxelles, il s'est développé avec le soutien de ses actionnaires historiques : Entrepreneur Venture, Idinvest Partners et Bpifrance.

Avec cette acquisition, Ipsos continue de renforcer ses capacités en social media intelligence, afin d'aider ses clients à mieux comprendre les conversations sociales et de permettre la transformation des données issues des media sociaux en « insights » stratégiques pour les entreprises.

Opérant à la croisée du Marketing, de la Communication et de l'Expérience Client, Synthesio emploie 130 collaborateurs dans le monde, dont une vaste équipe d'ingénieurs et de « data scientists ». Il fournit à ses clients des solutions d'écoute du web et d'identification des audiences afin de mesurer l'impact des conversations sociales et dans les media traditionnels.

Outre son programme d'innovation produits, Synthesio prévoit d'étendre sa présence à l'international et son offre de services au-delà de ses cinq bureaux existants. Synthesio constituera une ligne de métier indépendante au sein d'Ipsos, et conservera son nom et son identité de marque.

Loic Moisand, et l'équipe dirigeante de Synthesio, resteront aux commandes de l'entreprise pendant cette nouvelle étape passionnante d'investissements et de croissance.

Didier Truchot, Président et Directeur général du Groupe Ipsos, déclare : « L'acquisition de Synthesio s'inscrit dans le cadre du projet « Total Understanding » et de ses objectifs bien définis. Elle va renforcer les technologies et le savoir-faire d'Ipsos en matière de « social listening » et de suivi des données inhérent. Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe dirigeante de Synthesio au sein du Groupe. En unissant nos forces, nous offrirons à nos clients un accès à un plus large éventail de données, des insights exploitables et une meilleure compréhension de leurs propres clients. »

Loic Moisand, Directeur Général de Synthesio, poursuit : « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de rejoindre la famille Ipsos et d'écrire au sein de ce groupe les prochains chapitres de l'histoire de Synthesio. Notre engagement dans le domaine des technologies innovantes, dont l'Intelligence Artificielle, afin d'identifier les insights client pertinents à partir de milliards de conversations sociales, associé aux décennies d'expérience d'Ipsos en matière d'études de marché et de conseil, nous permettront d'offrir à nos clients communs une approche unique pour l'élaboration et le développement de leurs programmes d'intelligence sociale.

Avec cette acquisition, nos bases de clientèle respectives auront accès à des insights sociaux plus exploitables et immédiats, conjugués à des solutions d'AI, gages pour eux d'une compétitivité accrue sur le marché. »

Utilisée par des centaines d'entreprises internationales, la plateforme de Synthesio a récemment été nommée Leader dans le Rapport Forrester Wave(TM) sur les plateformes de Social Listening du 3ème trimestre 2018.

Concernant la vision de l'entreprise, le rapport précise que « Synthesio anticipe un mouvement de convergence entre les domaines du marketing, de la communication et de l'expérience client. »

Ce commentaire s'appuie sur la feuille de route produits de Synthesio, qui vise à proposer une large gamme de solutions à de nombreuses lignes de métier au sein d'une organisation. En termes de produits, les prochaines nouveautés concerneront entre autres l'installation rapide et puissante de tableaux de bord, le marketing d'influence, l'analyse de tendances, l'Intelligence Artificielle.

« Game Changers » est la signature publicitaire d'Ipsos.

Chez Ipsos, nous sommes passionnément curieux à propos des individus, des marchés, des marques et de la société. Nous aidons nos clients à naviguer plus vite et plus aisément dans un monde en profonde mutation.

Nous leur apportons l'inspiration nécessaire à la prise de décisions stratégiques.

Nous leur délivrons sécurité, simplicité, rapidité et substance.

Nous sommes des Game Changers. Ipsos est coté sur l'Eurolist de NYSE-Euronext.

La société qui fait partie du SBF 120 et de l'indice Mid-60 est également éligible au SRD. Code ISIN FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP

www.ipsos.com

