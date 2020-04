Ipsos : L'activité a progressé de 1,6% au T1 grâce aux acquisitions et aux changes

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'études par enquêtes Ipsos a annoncé jeudi que son chiffre d'affaires avait progressé de 1,6% au premier trimestre dans un contexte économique marqué par la pandémie de Covid-19.

Au cours des trois premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires du groupe s'est inscrit à 428,7 millions d'euros contre 422,1 millions d'euros pour la période correspondante de 2019. Selon un consensus réalisé par FactSet, les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires de 399 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires intègre "les effets positifs, pour 0,8%, de deux acquisitions réalisées au cours du trimestre et déjà annoncées : les activités de Mystery Shopping de la société américaine Maritz et celles d'une société française, Askia, qui développe des solutions logicielles spécifiques aux besoins de sociétés d'études telles qu'Ipsos", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Les effets de change sont également positifs pour 0,8%, a ajouté Ipsos, précisant qu'à taux de change et périmètre constants, "l'activité est égale pour les deux exercices".

Alors que ses commandes ont chuté de 40% en mars, le groupe avait renoncé le 8 avril dernier à ses objectifs pour 2020.

"La situation n'a pas évolué depuis", a indiqué jeudi Ipsos. "La baisse des commandes est importante sous le double effet d'un volume de nouvelles commandes inférieur à celui de l'année précédente et d'un flux d'annulations et surtout d'interruptions et de reports très significatif", a souligné le groupe.

A l'occasion de son assemblée générale qui se tiendra à huis clos le 28 mai, Ipsos communiquera à nouveau sur l'état du marché et l'évolution de son activité.

