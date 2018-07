Ipsos a conclu un accord avec GfK pour l'acquisition de

4 divisions globales de GfK Research : Customer Experience ; Experience Innovation ; Health et Public Affairs

Paris, 30 juillet 2018 - Didier Truchot, Fondateur, Président et Directeur général d'Ipsos a le plaisir d'annoncer qu'Ipsos SA a conclu un accord avec Peter Feld, Directeur général de GfK SE, pour acquérir 100 % en cash les quatre divisions globales de solutions d'études personnalisées de

GfK : « Customer Experience » ; « Experience Innovation » ; « Health » et « Public Affairs », pour une valeur d'entreprise de 105 millions d'euros.

Cette transaction est de la plus haute importance pour Ipsos. Elle renforce le coeur de son expertise et de ses activités et offre des opportunités significatives pour les clients, le management et les employés de GfK, en particulier dans ces quatre secteurs clés dans lesquels Ipsos occupe déjà une position de leader global.

Près de 1 000 experts de GfK rejoindront Ipsos à la clôture de la transaction, dans 25 pays : Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Chili, Chine, États-Unis, Hongrie, Inde, Italie, Japon, Mexique, Pays-Bas, Pérou, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Singapour, Suède, Suisse, et Turquie.

Le chiffre d'affaires de l'année 2018 des activités acquises est estimé à plus de 200 millions d'euros, avec la zone Europe représentant environ 55 % du chiffre d'affaires, les Amériques 39 % et l'Asie-Pacifique 6 %.

Ipsos estime que l'intégration dans son organisation actuelle de ces quatre divisions globales de GfK Research (hors panels de consommateurs et hors l'Espagne et le Portugal) améliorera significativement ses capacités dans les domaines suivants :

Customer Experience : cette division inclut tous les services d'études de GfK, à la fois quantitatifs et/ou qualitatifs, sur une base continue ou ad-hoc et relatifs à : (1) la recherche sur la compréhension et l'accompagnement en matière de satisfaction et de fidélité client ; (2) la recherche sur la compréhension et l'accompagnement en matière de satisfaction et de fidélité des employés ; et (3) des services de visites mystères ;



Experience Innovation : cette division inclut tous les services d'études de GfK, à la fois quantitatifs et/ou qualitatifs, relatifs à : (1) la recherche dans l'ensemble du spectre de l'innovation, incluant les tests de concept, les tests de packaging, les tests de produit et de volume ; (2) les tests de qualité produit dans l'automobile ; (3) l'activité connue sous le nom de NORM, spécialisée dans la technologie de réalité virtuelle pour la simulation de linéaires des magasins ; et (4) la recherche, la conception et l'accompagnement en matière en matière d'expérience utilisateur ;



Health : cette division inclut tous les services d'études de GfK, à la fois quantitatifs et/ou qualitatifs, sur une base continue ou ad-hoc, conduites pour : (1) les laboratoires pharmaceutiques et sociétés de biotechnologie ; (2) les sociétés spécialisées dans la technologie médicale et de la santé ; et (3) toutes entreprises dans la mesure où elles sont engagées dans des activités liées à la santé grand public ;



Public Affairs : cette division inclut tous les services d'études de GfK, à la fois quantitatifs et/ou qualitatifs, sur une base continue ou ad-hoc et relatifs à la compréhension de la Société, de l'opinion publique et de la réputation ; les panels Knowledge Networks font partie de la division Public Affairs et représentent un atout stratégique sur lequel Ipsos souhaite capitaliser.

Au sujet de la transaction, Didier Truchot commente :

« Nous sommes ravis d'acquérir quatre divisions clés des activités globales de GfK Research opérant actuellement dans 25 marchés, soutenues par un management solide et des professionnels engagés. L'accord a été guidé par notre volonté constante de fournir le meilleur service à nos clients et par notre ambition de consolider notre position dans les domaines de Customer Experience et Mystery Shopping, Innovation et User Experience, Healthcare et, enfin, Public Affairs. Cet accord participe au processus d'implémentation du plan « Total Understanding », un projet de croissance au plus près des besoins des clients. Il s'agit de faire d'Ipsos une marque synonyme d'excellence en fournissant aux entreprises et aux institutions une meilleure compréhension de la Société, des Marchés et des Individus. Je suis ravi d'accueillir les équipes de GfK Research au sein d'Ipsos et de renforcer ainsi nos compétences dans ces quatre divisions clés. Ipsos a la volonté d'être l'acteur mondial de référence, fort des meilleurs talents de l'industrie. »

Peter Feld, Directeur général de GfK, a déclaré :

« La cession de notre activité de solutions d'études ad-hoc est une étape importante dans la transformation de GfK en fournisseur de données et d'analytics, grâce à ses atouts dans la technologie, avec une approche clairement centrée sur le client dans ses industries et ses marchés clés. Nous sommes ravis qu'Ipsos ait décidé d'acquérir notre activité d'études d'ad-hoc et qu'Ipsos devienne ainsi une excellente future maison pour nos employés en Custom Research. »

***

L'acquisition sera financée par les lignes de crédit existantes d'Ipsos. Au 30 juin 2018, Ipsos disposait de plus de 300 millions d'euros de lignes de crédit.

Il est attendu que le groupe Ipsos, élargi et renforcé, accélèrera sa croissance, améliorera ses marges à moyen terme et que cette transaction sera relutive sur l'EPS.

L'opération envisagée reste assujettie aux autorisations obligatoires des autorités de la concurrence. Sa clôture est prévue aux alentours du 30 septembre 2018.

GAME CHANGERS





« Game Changers » est la signature publicitaire d'Ipsos.

Chez Ipsos, nous sommes passionnément curieux à propos des individus, des marchés, des marques et de la société. Nous aidons nos clients à naviguer plus vite et plus aisément dans un monde en profonde mutation.

Nous leur apportons l'inspiration nécessaire à la prise de décisions stratégiques.

Nous leur délivrons sécurité, simplicité, rapidité et substance.

Nous sommes des Game Changers. Ipsos est coté sur l'Eurolist de NYSE-Euronext.

La société qui fait partie du SBF 120 et de l'indice Mid-60 est également éligible au SRD. Code ISIN FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP

www.ipsos.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: IPSOS via Globenewswire