Ipsos : a finalisé l'acquisition de 4 divisions de GfK

10/10/2018 | 18:38

Ipsos annonce ce mercredi soir avoir finalisé l'acquisition des quatre divisions globales de solutions d'études personnalisées de GfK : 'Customer Experience' ; 'Experience Innovation' ; 'Health' et 'Public Affairs', pour une valeur d'entreprise de 105 millions d'euros.



L'accord avec GfK avait été annoncé fin juillet. Il était soumis à différentes conditions, remplies depuis.



'Grâce à cette transaction, environ 1.000 managers expérimentés et des professionnels engagés rejoignent Ipsos. Nous sommes ravis de les accueillir au sein d'Ipsos aussi rapidement. Cette acquisition participe au processus d'implémentation du plan 'Total Understanding', un projet de croissance au plus près des besoins des clients. Il s'agit de faire d'Ipsos une marque synonyme d'excellence en fournissant aux entreprises et aux institutions une meilleure compréhension de la Société, des Marchés et des Individus', commente Didier Truchot, président d'Ipsos.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.