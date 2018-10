Ipsos : annonce l'acquisition de Synthesio

30/10/2018 | 18:52

Le groupe Ipsos annonce ce mardi soir avoir fait l'acquisition de Synthesio, pour un montant de plus de 50 millions de dollars en numéraire.



'Avec cette acquisition, Ipsos continue de renforcer ses capacités en social media intelligence, afin d'aider ses clients à mieux comprendre les conversations sociales et de permettre la transformation des données issues des media sociaux en 'insights' stratégiques pour les entreprises', explique Ipsos.



Synthesio emploie quelque 130 collaborateurs dans le monde, dont une équipe d'ingénieurs et de data scientists. L'entreprise constituera une ligne de métier indépendante au sein d'Ipsos, et conservera son nom et son identité de marque.





