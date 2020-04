Ipsos : dividende réduit et rachats d'actions suspendus

08/04/2020 | 08:32

Ipsos annonce qu'il sera proposé à l'assemblée générale qui se tiendra probablement à huis clos le 28 mai, de distribuer un dividende de 45 centimes par action, soit près de 50% de moins que ce qui avait été initialement prévu, et que ses rachats d'actions sont suspendus.



Il indique suspendre toute estimation de ce que devrait être son activité pour l'ensemble de 2020 et que 'ses résultats du premier trimestre 2020 sont inférieurs à ce que la dynamique commerciale enregistrée jusqu'à la fin de la deuxième semaine de mars laissait espérer'.



'Pour un carnet de commandes à mi-mars proche d'un milliard d'euros, les reports et annulations ont représenté environ 7% de ce total, à comparer à un niveau habituel inférieur à 2%', précise notamment le spécialiste des enquêtes d'opinion.



