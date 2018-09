Ipsos : émission obligataire inaugurale de 300 millions

18/09/2018 | 08:41

Ipsos indique avoir placé avec succès une émission obligataire inaugurale d'un montant de 300 millions d'euros à échéance sept ans (septembre 2025), avec un coupon annuel de 2,875%, 'témoignant de la confiance des investisseurs dans sa stratégie et son profil de crédit'.



Cette émission permettra à Ipsos d'allonger la maturité de son profil d'endettement et de diversifier sa base d'investisseurs crédit. Son produit net aura vocation à être affecté à ses besoins généraux, incluant le refinancement de certaines dettes existantes.



Le groupe d'enquêtes d'opinion ajoute que le règlement-livraison de l'opération est prévu le 21 septembre, après obtention du visa du prospectus par l'AMF, et que les obligations seront alors admises aux négociations sur Euronext Paris.



