26 février (Reuters) -
* IPSOS -CA ANNUEL 2 MDS, EN CROISSANCE ORGANIQUE DE 3,8%
* IPSOS - MARGE D'EXPLOITATION ANNUELLE 198,7 MLNS CONTRE
EUR
172,4 MLNS UN AN AUPARAVANT
* IPSOS - LIRRUPTION DUCOVID-2019 SOULÈVE PLUSIEURS
QUESTIONS
SUR LACTIVITÉ EN 2020
* IPSOS DIT QU' IL NEST PAS POSSIBLEÀ CE STADE DE FAIRE DES
PRÉVISIONS FIABLES PUISQUE LENCHAINEMENT DES ÉVÉNEMENTS EST
INCERTAIN
* IPSOS SERA IMPACTÉ EN CHINE, UN PEU OU DAVANTAGE SELON LA
DURÉE
DE LÉPIDÉMIE ET CELA POURRAIT ÊTRE AU MOINS DANS LES SIX
PREMIERS MOIS DE 2020
* IPSOS CONFIRME SES OBJECTIFS DE CROISSANCE ORGANIQUE DE
2% À 4%
POUR 2020 AVEC UNE MARGE D'EXPLOITATION BIEN SUPÉRIEURE À 10%
* IPSOS PROPOSERA UN DIVIDENDE DE 0,89 PAR ACTION POUR 2019
(Redaction de Paris)