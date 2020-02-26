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Ipsos : impacté en Chine selon la durée de lépidémie

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26/02/2020 | 18:20

26 février (Reuters) -

* IPSOS -CA ANNUEL 2 MDS, EN CROISSANCE ORGANIQUE DE 3,8%

* IPSOS - MARGE D'EXPLOITATION ANNUELLE 198,7 MLNS CONTRE EUR 172,4 MLNS UN AN AUPARAVANT

* IPSOS - LIRRUPTION DUCOVID-2019 SOULÈVE PLUSIEURS QUESTIONS SUR LACTIVITÉ EN 2020

* IPSOS DIT QU' IL NEST PAS POSSIBLEÀ CE STADE DE FAIRE DES PRÉVISIONS FIABLES PUISQUE LENCHAINEMENT DES ÉVÉNEMENTS EST INCERTAIN

* IPSOS SERA IMPACTÉ EN CHINE, UN PEU OU DAVANTAGE SELON LA DURÉE DE LÉPIDÉMIE ET CELA POURRAIT ÊTRE AU MOINS DANS LES SIX PREMIERS MOIS DE 2020

* IPSOS CONFIRME SES OBJECTIFS DE CROISSANCE ORGANIQUE DE 2% À 4% POUR 2020 AVEC UNE MARGE D'EXPLOITATION BIEN SUPÉRIEURE À 10%

* IPSOS PROPOSERA UN DIVIDENDE DE 0,89 PAR ACTION POUR 2019 (Redaction de Paris)

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