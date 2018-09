CE DOCUMENT N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE COMMUNIQUÉ, PUBLIÉ OU DIFFUSÉ, AUX ÉTATS-UNIS OU À UNE « U.S. PERSON » (TELS QUE DÉFINIS DANS LA « REGULATIONS » EN VERTU DU U.S. SECURITIES ACT DE 1933, TEL QUE MODIFIÉ) AU CANADA, EN AUSTRALIE, AU JAPON OU DANS UN QUELCONQUE PAYS DANS LEQUEL LA COMMUNICATION, PUBLICATION OU DIFFUSION DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ EST ILLEGALE.

Ipsos lance avec succès une émission obligataire inaugurale

de 300 millions d'euros

Paris, 17 septembre 2018 - Ipsos a placé avec succès une émission obligataire inaugurale d'un montant de 300 millions d'euros à échéance 7 ans (septembre 2025), dont le coupon annuel est de 2,875 %.

Le succès de cette transaction, pour un émetteur non noté, témoigne de la confiance des investisseurs dans la stratégie d'Ipsos et dans son profil de crédit. Cette émission permettra à Ipsos d'allonger la maturité de son profil d'endettement et de diversifier sa base d'investisseurs crédit.

Le produit net de cette émission aura vocation à être affecté aux besoins généraux de l'entreprise, incluant le refinancement de certaines dettes existantes.

Le règlement/livraison de l'opération est prévu le 21 septembre 2018, après obtention du visa du prospectus par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Les obligations seront alors admises aux négociations sur Euronext Paris.

Cette émission a été menée conjointement par Crédit Agricole CIB, HSBC et Société Générale en tant que coordinateurs globaux et par Commerzbank et Natixis en tant que teneurs de livres passifs.

Avertissement

Ce communiqué de presse est diffusé pour information seulement et il ne constitue pas une offre de vente ou de souscription de titres financiers ni une sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de titres financiers dans quelque juridiction que ce soit. Les titres mentionnés dans le présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas offerts dans le cadre d'une offre au public.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres aux États-Unis ou dans toute autre juridiction. Les titres ne peuvent être ni offerts, ni cédés aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément à l'U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié. Ipsos n'a pas l'intention d'enregistrer ces titres aux Etats-Unis ni de lancer une offre au public de ces titres aux États-Unis.

Le présent communiqué est une publicité et non un prospectus pour les besoins de la Directive 2003/71/CE telle qu'amendée (la "Directive"). Un prospectus sera préparé et mis à la disposition du public conformément à la Directive dans le cadre de l'admission des obligations aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de titres en France ni à l'étranger. Les obligations font



l'objet d'un placement privé en France auprès (i) de personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et/ou (ii) d'investisseurs qualifiés, autres que des personnes physiques, agissant pour compte propre, tels que définis, et conformément aux articles L.411-1, L.411-2 et D.411-1 du Code monétaire et financier, et hors de France. Aucun prospectus relatif au placement des obligations n'a été approuvé par une autorité compétente d'un État partie à l'accord sur l'Espace Économique Européen.

La diffusion du présent communiqué est interdite dans tous pays où cela pourrait constituer une violation de la législation applicable.



GAME CHANGERS





« Game Changers » est la signature publicitaire d'Ipsos.

Chez Ipsos, nous sommes passionnément curieux à propos des individus, des marchés, des marques et de la société. Nous aidons nos clients à naviguer plus vite et plus aisément dans un monde en profonde mutation.

Nous leur apportons l'inspiration nécessaire à la prise de décisions stratégiques.

Nous leur délivrons sécurité, simplicité, rapidité et substance.

Nous sommes des Game Changers. Ipsos est coté sur l'Eurolist de NYSE-Euronext.

La société qui fait partie du SBF 120 et de l'indice Mid-60 est également éligible au SRD. Code ISIN FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP

www.ipsos.com

