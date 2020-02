Ipsos : prévoit un impact du coronavirus en Chine mais confirme ses objectifs 2020

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'études par enquêtes Ipsos a confirmé mercredi ses objectifs pour 2020, portant sur une croissance organique comprise entre 2% et 4% et sur une marge opérationnelle "nettement supérieure à 10%". L'objectif de 11% à la fin 2021 est ainsi "atteignable", a souligné le groupe dans un communiqué.

"L'irruption du Covid-2019 au cours du mois de janvier 2020 en Chine, puis sa présence à partir du début de février dans d'autres pays d'Asie mais aussi d'Europe et d'Afrique soulève plusieurs questions sur l'activité en 2020", a toutefois remarqué Ipsos.

"ll n'est pas possible à ce stade de faire des prévisions fiables puisque l'enchaînement des événements est incertain. C'est vrai pour les marchés, les clients d'Ipsos et Ipsos lui-même", a ajouté le groupe dans son communiqué.

"Ipsos sera impacté en Chine, un peu ou davantage selon la durée de l'épidémie et cela pourrait être au moins dans les six premiers mois de 2020", a prévenu Ipsos alors que le marché chinois a représenté 7,5% de son chiffre d'affaires en 2019.

Le groupe a présenté ces projections alors que son résultat net s'est inscrit à 104,8 millions d'euros en 2019, contre 107,5 millions d'euros en 2018. Le résultat net ajusté, part du groupe, s'est pour sa part établi à 129,5 millions d'euros, en hausse de 3,4%.

Dans le même temps, sa marge opérationnelle a augmenté de 15,2%, à 198,7 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires a pour sa part crû de 14,5%, à 2 milliard d'euros. "En 2019, la croissance d'Ipsos est la résultante de bonnes performances opérationnelles, avec une progression organique - à périmètres et taux de change constants - de 3,8%, soit le meilleur score annuel depuis 2011, et aussi d'effets de périmètres (+8,6%) liés à l'acquisition dans les derniers mois de 2018 de GfK Research et de Synthesio", a souligné Ipsos. "Les effets de change sont positifs pour 2,3%", a précisé le groupe.

Selon le consensus Factset, les analystes tablaient en moyenne sur un résultat net de 121 millions d'euros et sur un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros.

Le groupe proposera le versement d'un dividende de 89 centimes d'euro par action au titre de 2019, soit une progression de 1,1%.

