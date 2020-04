Ipsos : suspend ses objectifs pour 2020, les commandes ont chuté de 40% en mars

(Actualisation: réaction en Bourse, précisions sur la baisse d'activité)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'études par enquêtes Ipsos a annoncé mercredi qu'il suspendait toute estimation pour cette année de son activité, qui est durement touchée par les répercussions de la pandémie de coronavirus.

Après ces annonces, l'action du groupe chute de 4% à la Bourse de Paris, à 18,94 euros, accusant la deuxième plus forte baisse du SBF 120.

Le groupe comptait auparavant parvenir à une croissance organique comprise entre 2% et 4% cette année, et enregistrer une marge opérationnelle "nettement supérieure à 10%".

Ipsos a affirmé suspendre "toute estimation de ce que devrait être son activité pour l'ensemble de 2020" et a indiqué que "ses résultats du premier trimestre 2020 [étaient] inférieurs à ce que la dynamique commerciale enregistrée jusqu'à la fin de la deuxième semaine de mars laissait espérer".

Jusqu'à la mi-mars, "pendant les dix premières semaines de 2020, Ipsos a réalisé son meilleur départ d'année depuis 2011", a indiqué le groupe. Mais la situation s'est brutalement retournée en raison des mesures de confinement prises en Europe et aux Etats-Unis.

En mars, les commandes du groupe ont chuté de 40%, et de 50% en excluant les deux premières semaines du mois. "Ceci dit, les commandes nouvelles se sont mieux tenues, avec des baisses respectives d'environ 20% et 25%. La différence provient d'un volume très significatif d'annulations et de reports", a expliqué l'entreprise.

"Pour un carnet de commandes à mi-mars proche d'un milliard d'euros, les reports et annulations ont représenté environ 7% de ce total, à comparer à un niveau habituel inférieur à 2%", a détaillé Ipsos.

Parmi les mesures prises pour protéger ses marges et sa liquidité, le groupe a décidé de suspendre ses rachats d'actions et de réduire de près de 50% son dividende, à 45 centimes par action. Cette nouvelle distribution sera proposée lors de l'assemblée générale du 28 mai, qui se tiendra à huis clos.

Au niveau de la masse salariale, qui représente 80% des charges fixes d'Ipsos, la société a notamment gelé les recrutements et les évolutions salariales. "Les principaux dirigeants et cadres d'Ipsos, soit environ 700 personnes, ont à leur immense majorité consenti des réductions de salaire mensuel jusqu'à 20%", a également expliqué Ipsos.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: FRB - VLV

