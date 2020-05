Ipsos : table sur une baisse de son revenu et de sa marge au 2e trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'études par enquêtes Ipsos a averti mardi sur ses résultats du deuxième trimestre après un mois d'avril lourdement pénalisé par les répercussions de la crise du coronavirus sur l'activité de ses clients.

Le revenu et la marge du trimestre s'inscriront en baisse par rapport au deuxième trimestre 2019, a prévenu le groupe.

"Pour l'ensemble du mois d'avril 2020, le solde net de contrats s'est réduit d'une année sur l'autre de plus de 60%, illustrant les conséquences brutales et massives sur l'activité économique de l'épidémie et du confinement", a déclaré le groupe dans un communiqué. Le mois de mai a toutefois marqué un début de stabilisation, avec un carnet de commandes en baisse d'environ 15% par rapport à mai 2019.

Ipsos a jugé prématuré de fournir des prévisions pour 2020, tout en estimant, sur la base des tendances constatées ces dernières semaines, que ses performances devraient s'améliorer au second semestre.

