Ipsos : vers l'acquisition de 4 divisions de GfK Research

30/07/2018 | 18:15

Ipsos annonce ce soir avoir conclu un accord avec le groupe GfK, en vue de l'acquisition 100% en cash des ses quatre divisions globales de solutions d'études personnalisées : 'Customer Experience', 'Experience Innovation', 'Health' et 'Public Affairs'.



Le tout pour une valeur d'entreprise de 105 millions d'euros.



'Cette transaction est de la plus haute importance pour Ipsos. Elle renforce le coeur de son expertise et de ses activités et offre des opportunités significatives pour les clients, le management et les employés de GfK, en particulier dans ces quatre secteurs clés dans lesquels Ipsos occupe déjà une position de leader global', précise Ipsos.



Près de 1.000 experts de GfK rejoindront Ipsos à la clôture de la transaction, dans 25 pays.





