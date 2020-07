IPSOS sonde les profondeurs du SBF 120

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ipsos coule au SBF 120, perdant 4,48% à 23,55 euros. La société d’études par enquêtes a publié ce matin un résultat net ajusté part du groupe au premier semestre 2020 en baisse de 56,5%, à 12,8 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a lui reculé de 13% pour s'établir à 786 millions d'euros. Ipsos a particulièrement souffert du covid-19 puisque son chiffre d'affaires du second trimestre est tombé à 357 millions d'euros, chutant ainsi de 25,8%. Toutes les régions du monde sont ainsi concernées: l'Europe (-9,5%), les Amériques (-15,5%), tout comme l'Asie-Pacifique (-19%).Les performances par audience sont contrastées: si le marché des Citoyens a continué de croître fortement (+11,5% en organique) et celui des Médecins et patients a plutôt résisté (-5,5%), les marchés Consommateurs (43% du chiffre d'affaires) et Clients et Salariés (23% du chiffre d'affaires) ont plongé de 19% et 21% respectivement.Au 30 juin 2020, les capitaux propres du groupe s'établissent à 1,06 millions d'euros contre 1,12 millions publiés au 31 décembre 2019.Les dettes financières nettes s'élèvent à 441 millions d'euros, en baisse par rapport au 31 décembre 2019 (574,6 millions d'euros). Le ratio d'endettement net diminue à 41,8%, contre 51,5% en fin d'année dernière et 59,1% au 30 juin 2019.La trésorerie en fin d'année s'établit à un niveau record de 306,9 millions d'euros, contre 165,4 millions d'euros au 31 décembre 2019. Le groupe dispose par ailleurs de plus de 400 millions d'euros de lignes de crédit disponibles, lui permettant de faire face à ses échéances de dette de 2020 et 2021.De plus, après trois mois de fort déclin, le carnet de commandes d'Ipsos est légèrement positif au mois de juin, en partie en raison de l'enregistrement de nouveaux contrats publics liés à l'épidémie COVID-19; en cumul à fin juin, il est stabilisé aux alentours de -10%.Toutefois, les nombreuses incertitudes qui demeurent autour de la crise sanitaire et économique rendent impossible une prévision précise du niveau d'activités que le groupe enregistrera d'ici la fin de l'année.