Ipsos : CA en baisse de près de 26% au T2, l'activité s'améliore

PARIS, 22 juillet (Reuters) - Ipsos a publié mercredi les résultats suivants:

* CHIFFRE D’AFFAIRES DE 786 MILLIONS D’EUROS AU PREMIER SEMESTRE, EN BAISSE DE 13%

* CHIFFRE D’AFFAIRES EN BAISSE DE 25,8% AU T2, À 357 MILLIONS D’EUROS

* MARGE OPÉRATIONNELLE EN BAISSE D’ENVIRON 230 POINTS DE BASE AU S1 À 3,2% À 25 MILLIONS D'EUROS

* RÉSULTAT NET AJUSTÉ EN BAISSE DE 56,5% À 12,8 MILLIONS D'EUROS AU S1

* L’ACTIVITÉ SE SITUE DEPUIS QUELQUES SEMAINES À UN MEILLEUR NIVEAU

* LE VOLUME D'ANNULATIONS ET DE REPORTS DÉCROÎT ET LE FLUX DE COMMANDES NOUVELLES SE RENFORCE