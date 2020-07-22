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IPSOS SA

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Ipsos : CA en baisse de près de 26% au T2, l'activité s'améliore

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22/07/2020 | 19:12

PARIS, 22 juillet (Reuters) - Ipsos a publié mercredi les résultats suivants:

* CHIFFRE DAFFAIRES DE 786 MILLIONS DEUROS AU PREMIER SEMESTRE, EN BAISSE DE 13%

* CHIFFRE DAFFAIRES EN BAISSE DE 25,8% AU T2, À 357 MILLIONS DEUROS

* MARGE OPÉRATIONNELLE EN BAISSE DENVIRON 230 POINTS DE BASE AU S1 À 3,2% À 25 MILLIONS D'EUROS

* RÉSULTAT NET AJUSTÉ EN BAISSE DE 56,5% À 12,8 MILLIONS D'EUROS AU S1

* LACTIVITÉ SE SITUE DEPUIS QUELQUES SEMAINES À UN MEILLEUR NIVEAU

* LE VOLUME DANNULATIONS ET DE REPORTS DÉCROÎT ET LE FLUX DE COMMANDES NOUVELLES SE RENFORCE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

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CA 2020 1 861 M 2 153 M -
Résultat net 2020 78,4 M 90,7 M -
Dette nette 2020 649 M 750 M -
PER 2020 13,8x
Rendement 2020 2,05%
Capitalisation 1 043 M 1 209 M -
VE / CA 2019
VE / CA 2020 0,91x
Nbr Employés 18 448
Flottant 85,1%
Graphique IPSOS SA
Durée : Période :
Ipsos SA : Graphique analyse technique Ipsos SA | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique IPSOS SA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 7
Objectif de cours Moyen 27,67 €
Dernier Cours de Cloture 23,75 €
Ecart / Objectif Haut 34,7%
Ecart / Objectif Moyen 16,5%
Ecart / Objectif Bas -0,63%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Didier Michel Truchot Chairman, President & Chief Executive Officer
Laurence Stoclet Chief Financial Officer, Director & Deputy CEO
Neville Rademeyer Global Chief Information Officer
Henry Letulle Director
Patrick Artus Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
IPSOS SA-17.96%1 199
OMNICOM GROUP., INC.-33.39%11 678
WPP GROUP-42.41%9 515
PUBLICIS GROUPE SA-32.61%7 416
CYBERAGENT, INC.62.52%7 223
THE INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC.-23.46%6 888
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