Ipsos : CA en baisse de près de 26% au T2, l'activité s'améliore

PARIS, 22 juillet (Reuters) - Ipsos a publié
mercredi les résultats suivants:
* CHIFFRE DAFFAIRES DE 786 MILLIONS DEUROS AU PREMIER
SEMESTRE,
EN BAISSE DE 13%
* CHIFFRE DAFFAIRES EN BAISSE DE 25,8% AU T2, À 357
MILLIONS
DEUROS
* MARGE OPÉRATIONNELLE EN BAISSE DENVIRON 230 POINTS DE
BASE AU
S1 À 3,2% À 25 MILLIONS D'EUROS
* RÉSULTAT NET AJUSTÉ EN BAISSE DE 56,5% À 12,8 MILLIONS
D'EUROS
AU S1
* LACTIVITÉ SE SITUE DEPUIS QUELQUES SEMAINES À UN MEILLEUR
NIVEAU
* LE VOLUME DANNULATIONS ET DE REPORTS DÉCROÎT ET LE FLUX
DE
COMMANDES NOUVELLES SE RENFORCE
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(Rédaction de Paris)