Ipsos : le bénéfice chute au S1, la pandémie de coronavirus a freiné les clients

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'études par enquêtes Ipsos a vu fondre son bénéfice au premier semestre, alors que la crise sanitaire a mis un frein à l'activité de ses clients à travers le monde.

Le résultat net s'est établi à 1,3 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, contre 18,7 millions d'euros à la période correspondante un an plus tôt. Le bénéfice ajusté, qui ne prend pas en compte certains éléments exceptionnels, s'est inscrit à 12,8 millions d'euros.

Sur la période, Ipsos a dégagé une marge brute de 512 millions d'euros, en baisse de 12% par rapport aux six premiers mois de 2019, "compte-tenu de la chute soudaine d'activité intervenue à compter de la mi-mars".

Le chiffre d'affaires a chuté au total de 13% sur les six premiers mois de l'année, à 786 millions d'euros, le groupe ayant subi une baisse de ses revenus dans ses trois grandes régions, EMEA, Amériques et Asie-Pacifique. Les revenus ont diminué dans toutes dans les grandes divisions - Consommateurs, Clients et salariés, Médecins et patients- à l'exception de de la branche centrée sur les sondages politiques et les études sur l'opinion publique.

"Les performances par audience sont très contrastées. Les secteurs de la consommation sont devenus très prudents dès le déclenchement des confinements en Europe puis dans les Amériques du nord et du sud au mois de mars", a commenté le groupe dans un communiqué.

Selon le consensus Factset, les analystes tablaient en moyenne sur un résultat net de 9 millions d'euros et sur une marge brute de 503 millions d'euros.

Ipsos a indiqué qu'il avait observé récemment des "résultats encourageants" pour son activité, avec un carnet de commandes "légèrement positif au mois de juin, en partie en raison de l'enregistrement de nouveaux contrats publics liés à l'épidémie COVID-19".

Mais le groupe a souligné que les incertitudes liées à l'impact de la pandémie de coronavirus restaient "importantes" et rendent "impossibles une prévision précise du niveau d'activité" d'ici la fin de l'année.

Il a néanmons souligné qu'il espérait "connaître un second semestre 2020 meilleur que le premier, tant du côté de ses ventes et de son chiffre d'affaires que du côté de ses marges".

-Jérôme Batteau, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; jbatteau@agefi.fr

(Eric Chalmet a contribué à cet article) ed: TVA

COMMUNIQUES FINANCIERS D'IPSOS:

http://www.ipsos.com/french/communiques_financiers

