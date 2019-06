IQE PLC : Huawei a encore frappé

Vous ne connaissez certainement pas le britannique IQE PLC , dont l'action s'effondre de plus de 35% à Londres en matinée, sous les 44 GBp, après avoir averti que son chiffre d'affaires sera éloigné des attentes au terme de l'exercice en cours. L'entreprise est un maillon du complexe écosystème des semiconducteurs et à ce titre une victime du grand chambardement induit par la politique commerciale américaine.Alors que le consensus était positionné à 175 millions de livres, la société prévoit de réaliser entre 140 et 160 millions de livres de ventes cette année. IQE, qui officie dans le domaine des substrats pour l'industrie des semiconducteurs, est à son tour rattrapée par la mise à l'index d'Huawei. "Il est désormais clair que l'inclusion d'Huawei dans la liste des entités bannies par les autorités américaines a de très gros impacts durables sur les chaînes d'approvisionnement mondiales", a souligné le PDG d'IQE, Drew Nelson, qui ajoute que les remous sont sans précédent dans l'industrie.Le mois dernier, IQE avait indiqué que moins de 5% de ses revenus 2019 sont exposés à Huawei, mais la lame de fond semble aller bien au-delà des relations directes avec le Chinois.