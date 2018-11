IQE : dans la tourmente des fournisseurs de smartphones

13/11/2018 | 10:06

L'action du fabricant britannique de produits semi-conducteurs IQE tentait de rebondir ce matin à la Bourse de Londres, en reprenant 5% environ. Le titre s'était effondré de 29% hier alors que plusieurs fournisseurs d'Apple ont lancé des warnings, suivis ce matin par IQE.



IQE fait partie des fournisseurs indirects de composants des fabricants de 'smartphones'. Hier, souligne le groupe, un grand fabricant de puces électroniques non nommé a indiqué qu'un de ses plus grands clients de diodes laser de détection 3D allait réduire ses commandes dès le trimestre en cours. Signalons que deux acteurs du secteur des semi-conducteurs qui comptent au nombre des fournisseurs d'Apple, l'américain Lumentum Holdings et le japonais Japan Display, ont lancé des 'warnings' la veille.



En conséquence, indique IQE dans un communiqué publié ce matin qui détaille celui de la veille, le groupe britannique anticipe un CA 2018 de 160 millions de livres, après 73,4 millions au 1er semestre et 154,6 millions en 2017. Ce qui annonce n second semestre morose. L'EBITDA ajusté devrait diminuer de 37,1 millions de livres en 2017 à 31 millions environ en 2018. Le directeur général d'IQE, Drew Nelson, a cependant confirmé les prévisions à moyen terme.



IQE ne dévoile pas le nom de ses grands clients, mais les trois premiers d'entre eux concentraient près de la moitié du CA qui, en 2017, était réalisé à plus de 60% aux Etats-Unis.







