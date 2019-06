Puces: IQE plonge en Bourse, victime des sanctions US contre Huawei

L'action IQE chutait de 30,2% à 49,59 pence vers 9h20 GMT à la Bourse de Londres, après avoir touché un creux de 15 mois à 43,52 pence.

Le titre avait déjà perdu 14% depuis mars, date à laquelle la société avait raté ses propres prévisions de bénéfice d'exploitation pour 2018, en raison de la faiblesse de la demande de smartphones, qui avait à son tour affecté les commandes de composants pour semi-conducteurs.

Les fabricants européens de puces comme Siltronic, Infineon, AMS, Dialog , STMicro perdent pour leur part entre 0,4% et près de 3%.

L'indice des valeurs technologiques recule de (-0,25%) de son côté.

Les Etats-Unis ont placé le 16 mai Huawei sur une liste noire, arguant que Pékin pourrait se servir du premier équipementier télécoms et deuxième fabricant mondial de smartphones à des fins d'espionnage, des accusations que ce dernier rejette.

Ces sanctions empêchent Huawei de se fournir en composants et technologies d'origine américaine et de travailler avec un certain nombre d'entreprises.

La décision de Washington a en outre intensifié les tensions commerciales entre les deux plus grandes puissances économiques du monde.

RALENTISSEMENT DE LA DEMANDE

IQE, qui fabrique des plaquettes de semi-conducteurs utilisées dans les puces équipant notamment les produits d'Apple, souffre également d'un ralentissement mondial de la demande.

Plusieurs clients des divisions sans fil et photonique d'IQE ont récemment fait état d'une baisse de leurs prévisions, affectant ainsi le chiffre d'affaires escompté de ces divisions, a déclaré le groupe de Cardiff.

Drew Nelson, le directeur général d'IQE, estime que la société exerce actuellement ses activités dans "un contexte sans précédent" pour l'industrie des semi-conducteurs.

IQE s'attend désormais à réaliser cette année un chiffre d'affaires de 140 à 160 millions de livres (121 à 140 millions d'euros), contre une prévision des analystes de 175 millions de livres.

"Il est à présent évident que l'impact de l'ajout de Huawei dans la liste du Bureau américain de l'industrie et de la sécurité (BIS) a des répercussions profondes et durables sur les chaînes d'approvisionnement dans le monde", a déclaré Drew Nelson.

Le fabricant américain de semi-conducteurs Broadcom a abaissé la semaine dernière sa prévision de chiffre d'affaires annuel en raison d'une faiblesse généralisée de la demande liée au contexte d'incertitudes géopolitiques et à l'impact des restrictions à l'exportation imposées à Huawei, l'un de ses principaux clients.

Siltronic, un fabricant allemand de plaquettes de silicium, a émis mardi pour sa part un deuxième avertissement sur résultat en deux mois, victime lui aussi des sanctions américaines.

Les livraisons à l'international de smartphones de Huawei vont chuter de 40%, a déclaré lundi dernier Ren Zhengfei, le fondateur et directeur général du groupe.

En mai, IQE avait déclaré que moins de 5% seulement de ses ventes pour cette année étaient exposées à Huawei et qu'il fournissait des plaquettes à plusieurs clients, dont certains équipent le groupe chinois.

(Claude Chendjou pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)

par Noor Zainab Hussain et Pushkala Aripaka