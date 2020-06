Iren SpA : Grand retour des acheteurs 17/06/2020 | 11:20 achat En cours

Cours d'entrée : 2.332€ | Objectif : 2.62€ | Stop : 2.19€ | Potentiel : 12.35% Iren SpA a bénéficié dernièrement d'un retour des acheteurs marqué par une hausse de la volatilité et des volumes. Cette situation suggère une poursuite de la dynamique haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 2.62 €. Synthèse La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.

La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles.

Les prévisions de chiffre d'affaires ont été récemment revues à la baisse en ce qui concerne l'exercice en cours et le suivant.

Sous-secteur Services multiples aux collectivités Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. IREN SPA -16.00% 3 387 ORSTED A/S 7.66% 47 028 NATIONAL GRID PLC -1.13% 41 248 SEMPRA ENERGY -17.32% 36 379 ENGIE -22.64% 30 263 E.ON SE 3.63% 28 971 ELECTRICITÉ DE FRANCE -16.94% 28 765 RWE AG 10.42% 20 900 PPL CORPORATION -24.25% 20 895 AMEREN -5.53% 17 912 CMS ENERGY CORPORATION -5.90% 16 924

Données financières EUR USD CA 2020 3 877 M 4 375 M - Résultat net 2020 205 M 231 M - Dette nette 2020 2 995 M 3 379 M - PER 2020 14,8x Rendement 2020 4,39% Capitalisation 3 009 M 3 387 M - VE / CA 2019 VE / CA 2020 1,55x Nbr Employés 8 102 Flottant 44,1% Prochain événement sur IREN SPA 30/07/20 Premier semestre 2020 Publication de résultats (estimation) Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 2,87 € Dernier Cours de Cloture 2,32 € Ecart / Objectif Haut 46,6% Ecart / Objectif Moyen 23,7% Ecart / Objectif Bas 12,1% Dirigeants Nom Titre Massimiliano Bianco Chief Executive Officer & Director Renato Boero Chairman Massimo Levrino Manager-Administration, Finance & Control Moris Ferretti Director Paolo Pietrogrande Director