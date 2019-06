Washington va mener une consultation sur les taxes visant Pékin

WASHINGTON, 15 juin (Reuters) - Les services du représentant américain au Commerce (USTR) lanceront lundi une consultation auprès de diverses entreprises américaines sur le projet du président Donald Trump d'imposer des droits de douane sur plus de 300 milliards de dollars de produits chinois importés supplémentaires.

Donald Trump a indiqué ce mois-ci qu'il déciderait après sa rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping lors du sommet du G20 (les 28 et 29 juin au Japon) de mettre à exécution ou non sa menace de taxer la quasi-totalité des importations de produits chinois.

Dans un communiqué, l'USTR indique que la consultation sera effectuée auprès notamment d'industriels et de distributeurs, et qu'elle prendra fin le 25 juin.

Cela signifie que de potentiels tarifs douaniers supplémentaires ne pourront être instaurés qu'à partir du 2 juillet prochain, à l'issue d'un délai légal de sept jours consécutifs à la clôture de la consultation.

Les droits de douane envisagés par Washington sont une réponse supplémentaire "aux pratiques commerciales déloyales de la Chine en matière de transferts de technologie forcés, de propriété intellectuelle et d'innovation", a dit l'USTR.

Plus de 300 personnes doivent être auditionnées lors de cette consultation, parmi lesquelles des représentants de Best Buy, Hasbro ou encore iRobot. (Chris Prentice et David Lawder; Jean Terzian pour le service français)