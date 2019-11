Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BlackRock étend son offre d’investissement durable avec le lancement de deux nouveaux fonds ETF d’obligations à haut rendement intégrant des critères Environnementaux Sociaux et Gouvernance (ESG). Il s'agit de iShares Euro High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF et iShares Dollar High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF).BlackRock estime que le marché des ETF intégrant les critères ESG représentera 400 milliards de dollars d'actifs sous gestion d'ici 2028, contre un peu plus de 45 milliards aujourd'hui.