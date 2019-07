Isra Vision AG : Le regain d'intérêt devrait continuer 25/07/2019 | 07:49 achat En cours

Cours d'entrée : 41.3€ | Objectif : 48.15€ | Stop : 38.4€ | Potentiel : 16.59% Isra Vision AG a bénéficié dernièrement d'un retour des acheteurs marqué par une hausse de la volatilité et des volumes. Cette situation suggère une poursuite de la dynamique haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 48.15 €. Graphique ISRA VISION AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

Points faibles Techniquement, les cours s'approchent actuellement d'une forte résistance moyen terme, située vers 48.15 EUR.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 35.13 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Données financières (EUR) CA 2019 168 M EBIT 2019 36,9 M Résultat net 2019 25,5 M Trésorerie 2019 22,5 M Rendement 2019 0,38% PER 2019 35,1x PER 2020 31,3x VE / CA2019 5,24x VE / CA2020 4,61x Capitalisation 903 M Prochain événement sur ISRA VISION AG 30/08/19 Q3 2019 Publication de résultats Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 39,74 € Dernier Cours de Cloture 40,98 € Ecart / Objectif Haut 9,81% Ecart / Objectif Moyen -3,03% Ecart / Objectif Bas -15,8% Dirigeants Nom Titre Enis Ersü Chief Executive Officer Heribert J. Wiedenhues Chairman-Supervisory Board Andreas Gerecke Head-Operations Martin Heinrich Head-Finance Johannes Giet Head-Research & Development