ISS : -20% après les comptes

"Les prévisions de cash-flow libre ont été sabrées de 60%, à cause d'un changement de politique de factoring et de marges plus faibles que prévu", note James Winckler, de Jefferies, qui précise qu'en dehors de la nouvelle stratégie comptable, la révision se serait limitée à 10%, ce qui reste conséquent. ISS connaît quelques soucis opérationnels en France et paie des provisions sur des contrats difficiles à Hong Kong et au Danemark. Les objectifs de moyen terme ont de surcroît été décalés d'un an. Jefferies était à conserver avec une valorisation de 180 DKK l'action au moment de l'annonce. La banque n'a pas encore ajusté sa position.



Chez UBS, l'avis "achat" est placé sous revue, comme l'objectif de cours. Le consensus va devoir s'ajuster en baisse de 15 à 20%, signale l'analyste Bilal Aziz.

"Notre exécution n'est pas satisfaisante dans plusieurs domaines", a regretté le CEO Jeff Gravenhorst. "Nos choix stratégiques sont justes, mais notre niveau d'ambition et le rythme de changement que nous souhaitons, rétrospectivement, se sont révélés trop ambitieux", a-t-il ajouté avant de confirmer que le changement prendra 12 mois supplémentaires pour être mis en œuvre.