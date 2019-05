ISS : la perte du contrat Novartis fait chuter l'action

"Le contrat en cours avec Novartis, qui arrive à échéance le 31 décembre 2019, ne devrait pas être reconduit", a révélé ce matin l'entreprise de la banlieue de Copenhague, connue pour être l'un des plus gros employeurs de la planète avec près de 500 000 salariés. Or ce contrat pèse 2,8% des revenus annuels d' ISS , soit quelque 2 milliards de couronnes danoises par an (environ 267 millions d'euros). Sa perte devrait en outre raboter de 0,1 à 0,2% la marge opérationnelle du groupe. Le management n'attend pas d'impact significatif cette année et ne remet pas en cause ses objectifs de moyen terme, d'autant que jusqu'à présent, les renégociations ont été positives sur les autres gros budgets discutés en 2018 et 2019. Le marché ne le voit manifestement pas du même œil.En 2016, ISS et Novartis avaient étendu leur contrat de gestion de site ("facility management") à l'ensemble du parc du groupe pharmaceutique dans 24 pays européens. Plus de 1 500 employés du Danois sont dédiés à la réalisation de cette mission démarrée en 2012 et qui comprend la restauration, le nettoyage, la réception, l'entretien, la sécurité et l'aménagement d'espaces.