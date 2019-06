IT LINK: Report d'AG

Report de l’assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire initialement prévue le 25 juin 2019

Communiqué de presse

Paris, le 3 juin 2019





Les actionnaires sont informés que, par délibération en date du 17 mai 2019, le Conseil d'Administration a décidé de reporter à une date ultérieure la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire initialement prévue le mardi 25 juin 2019, la réunion d’un quorum étant devenue incertaine du fait du décès de l’actionnaire principal de la société.

Par ordonnance du 28 mai 2019, le Tribunal de Commerce de Créteil, auprès duquel la requête a été déposée, a prorogé le délai de réunion de l’Assemblée Générale jusqu’au 31 décembre 2019.

Le Conseil d’Administration se réunira prochainement afin de fixer une nouvelle date pour l’Assemblée Générale Annuelle et Extraordinaire. Un avis de convocation sera ensuite publié au bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) dans les délais légaux et réglementaires.

Le Conseil d’Administration de la société IT LINK SA

A propos d’IT LINK

IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés.

Depuis trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie et des services.

Notre mission : faire évoluer les systèmes connectés pour optimiser et créer les produits et services d’aujourd’hui et de demain.

IT Link, c’est plus de 550 collaborateurs présents sur 13 zones géographiques en Europe et au Canada, une direction technique de pointe et 4 centres de R&D « made in France ».





IT LINK est cotée au compartiment C EURONEXT Paris

(ISIN FR0000072597)

Pièce jointe