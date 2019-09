IT Link : 1,4 M de résultat opérationnel réalisé au premier semestre 2019

Communiqué Financier

Paris, le 24 septembre 2019

Retour de la rentabilité confirmé sur les 6 premiers mois de l’année

En M€ S1 2018



S1 2019



Variation Chiffre d’affaires 21,46 25,05 +16,7% EBITDA1 1,61 2,00 +24,2% % du Chiffre d’affaires 7,5% 8,0% +0,5pts Résultat opérationnel 0,75 1,42 +89,3% % du Chiffre d’affaires 3,5% 5,7% +2,2pts Résultat net 0,40 1,18 +195,0%





1 EBITDA retraité de l’application de la norme IFRS 16 sur 2018 et 2019 pour la comparabilité des exercices.



Résultats

Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2019 s’élève à 25,05 M€ contre 21,46 M€ en 2018 à périmètre comparable.

L’EBITDA s’élève à 2,0 M€ au 1er semestre 2019 (après application de la norme IFRS 16), contre 1,6 M€ un an plus tôt, en progression de 24,2%. La marge d’EBITDA atteint ainsi 8% contre 7,5%.

Le résultat opérationnel se redresse nettement par rapport au premier semestre 2018 à 0,75 M€, lequel était grevé par des charges non récurrentes engagées fin 2017 (déménagement du siège social, fusion légale de deux entités…) et par les charges provisionnées dans le cadre du départ de l’ancien Président.

Il se maintient au niveau du second semestre 2018 à 5,7% du chiffre d’affaires, confirmant l’amélioration de la profitabilité du Groupe sur la durée.

Le résultat net s’élève à 1,18 M€.





Application de la norme IFRS 16

Le Groupe a présenté les impacts attendus de l'application de la norme IFRS 16 à compter du 1er janvier 2019 dans son Rapport Financier annuel 2018.

Pour rappel, les principaux impacts résident dans la reconnaissance de droits d’usage et des dettes associées relatives aux contrats de location immobiliers. Par ailleurs, la nature des charges encourues évolue des charges de loyer opérationnelles vers un amortissement du droit d’usage et un intérêt financier sur la dette associée.

A fin juin, le Groupe a reconnu au compte de résultat un impact positif sur l’EBITDA de 315 k€.

Par ailleurs, l'impact de l’application de la norme IFRS 16 est globalement neutre :

• Incidence légèrement positive sur le résultat d’exploitation : +21 k€.

• Impact négatif sur le résultat net : - 14 k€.

• Pas d’impact trésorerie





Ressources Humaines

L’effectif total du Groupe était de 607 salariés au 30 juin 2019, en progression de 43 collaborateurs par rapport à fin 2018.





Perspectives 2019

En 2019, le positionnement du Groupe confirme son succès dans une économie du “tout connecté” en hypercroissance. La forte croissance embarquée sur le premier semestre doit nous permettre de réaliser notre ambition à horizon 2020 : devenir un acteur incontournable des systèmes connectés.

Sur la seconde partie de l’année, la progression du chiffre d’affaires devrait se poursuivre à un rythme comparable à celui du premier semestre, l’effectif productif étant à son plus haut niveau historique à fin juin.

Le niveau de rentabilité devrait se maintenir au niveau de celui du premier semestre, la poursuite des efforts commerciaux étant nécessaire pour soutenir le rythme élevé de la croissance.



IT LINK publiera son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre, le 19 novembre 2019.





A propos d’IT LINK

IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés.

Depuis trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie et des services.

Notre mission : faire évoluer les systèmes connectés pour optimiser et créer les produits et services d’aujourd’hui et de demain.

Nous intervenons en conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des projets : études, réalisation et exploitation. Notre savoir-faire repose sur 8 pôles d’expertise au cœur des systèmes connectés :

Capteurs et intelligence embarquée

Télécoms et IOT

Data Intelligence

Applications Mobiles

Sûreté de fonctionnement et Cybersécurité

Web et Systèmes d’Information Business

Ingénierie Systèmes

Management de la Transformation et nouvelles expériences utilisateurs

IT Link, c’est plus de 600 collaborateurs présents sur 13 zones géographiques en Europe et au Canada, une direction technique de pointe et 4 centres de R&D « made in France ».

IT LINK est cotée au compartiment C EURONEXT Paris

(ISIN FR0000072597)





