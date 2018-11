IT Link : 15/11/2018 – + 6,9% de croissance du chiffre d’affaires au T3

IT Link : + 6,9% de croissance du chiffre d'affaires au T3

Communiqué Financier Paris, le 15 novembre 2018

Le troisième trimestre 2018 marque le retour à la croissance du chiffre d'affaires du Groupe

3ème trimestre

(1) En M€ T3 2017 Publié France 9,74 9,46 International 0,39 0,39 Chiffre d'affaires 10,13 9,85 Sur 9 mois 2017 2017 Publié IFRS 15 (1) France 31,64 30,83 International 1,07 1,07 Chiffre d'affaires 32,71 31,90 Information non auditée.

En M€

T3 2017 T3 2018 Variation IFRS 15 IFRS 15 (1) (1) 10,03 +6,0% 0,50 +28,2% 10,53 +6,9% 2018 Variation IFRS 15 (1) 30,48 -1,1% 1,50 +40,2% 31,98 +0,3%

Après une baisse de l'activité du groupe IT LINK sur trois trimestres consécutifs, le chiffre d'affaires affiche une croissance de +6,9% sur le troisième trimestre 2018 comparé à la même période sur 2017. Cette hausse permet d'effacer la baisse des premiers mois et de retrouver un niveau de chiffre d'affaires sur 9 mois en légère progression par rapport à 2017 (+0,3%). Retraité de la saisonnalité (‐1 jour ouvré), le chiffre d'affaires est en croissance cumulée sur l'exercice à +1%.

• En France, l'activité permet de compenser la baisse liée aux centres de services mais affiche encore un retard de -1,1% sur 9 mois ;

• A l'international, l'activité a fortement progressé permettant d'afficher une croissance du Groupe dans son ensemble.

Au 30 septembre l'effectif du Groupe est de 524 collaborateurs.

Une nouvelle identité pour soutenir les ambitions du plan Dimension 2020

Le 12 novembre 2018, le Groupe IT Link a dévoilé sa nouvelle identité de marque. Résolument tournée vers le futur, la nouvelle image du Groupe valorise l'héritage des ingénieurs qui ont fait son savoir-faire et forgé sa réputation depuis plus de trois décennies.

« Le plan Dimension 2020 doit permettre au Groupe de changer d'envergure et de conforter son

positionnement de première ESN spécialisée dans

les systèmes connectés.

Notre nouvelle identité visuelle est la dernière touche apportée au processus de fusion entre les deux entités fondatrices du Groupe IT Link - IT Link System et IPSIS », selon Matthieu Girard, directeur de la communication du Groupe IT Link.

« Aujourd'hui, nous sommes fiers de présenter une

image rajeunie et ambitieuse, qui incarne les

femmes et les hommes au cœur du Groupe IT Link -

les Linkers.

Notre raison d'être :

Connecter les idées d'aujourd'hui aux révolutions de demain. »

Perspectives 2018

Le retour à une progression du chiffre d'affaires devrait se confirmer sur la fin de l'exercice 2018, l'effectif productif étant à son plus haut niveau historique.

IT LINK publiera son chiffre d'affaires de l'exercice 2018, le 19 février 2019.

A propos d'IT LINK

IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés.

Depuis trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l'industrie et des services.

Notre mission : faire évoluer les systèmes connectés pour optimiser et créer les produits et services d'aujourd'hui et de demain.

Nous intervenons en conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des projets : études, réalisation et exploitation. Notre savoir-faire repose sur 8 pôles d'excellence au cœur des systèmes connectés :

- Capteurs et intelligence embarquée

- Télécoms et IOT

- Data Intelligence

- Applications Mobiles

- Sûreté de fonctionnement et Cybersécurité

- Web et Systèmes d'Information Business

- Ingénierie Systèmes

- Management de la Transformation et nouvelles expériences utilisateurs

IT Link c'est plus de 500 collaborateurs présents sur 13 zones géographiques en Europe et au Canada, une direction technique de pointe et 4 centres de R&D « made in France ».

