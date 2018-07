Communiqué Financier

Paris, le 27 juillet 2018

IT LINK : 21,5 M€ de chiffre d'affaires au S1

En M€ S1 2017



Publié S1 2017



IFRS 15



(1) S1 2018



IFRS 15



(2) Variation France 21,90 21,37 20,45 - 4,3% International 0,69 0,69 1,01 + 46,4% Chiffre d'affaires 22,59 22,06 21,46 - 2,7%

(1) Information comparative - Application de la norme IFRS 15 à compter du 1er janvier 2018.

L'application pour la première fois de cette norme n'a pas d'impact sur l'essentiel des activités du Groupe notamment sur ses prestations en régie et au forfait. Elle modifie cependant la comptabilisation des produits provenant de la revente de licences réalisée via sa filiale NRX. Auparavant ces transactions étaient comptabilisées au compte de résultat sur la base brute en tant que « distributeur principal ». Selon la norme IFRS 15, ce type de revenu est désormais à considérer comme « distributeur agent » et devra être appréhendé sur la base nette des montants facturés par les fournisseurs.

Afin de maintenir la comparabilité des exercices, le chiffre d'affaires de l'année 2017 est présenté selon les mêmes principes d'application de la norme IFRS 15.

(2) Information non auditée.

Reprise tardive de l'activité au second trimestre

Après avoir connu un ralentissement sur les premiers mois, l'activité du groupe IT LINK reprend de manière tardive sur le second trimestre 2018, sans pour autant permettre de compenser la baisse du premier trimestre. Le Chiffre d'affaires continue donc d'afficher un retard de 2,7% au semestre. Retraitée de la saisonnalité (moins 1 jour ouvré), la diminution à périmètre constant reste inchangée par rapport au premier trimestre à 2%.

En France, la baisse de l'activité centres de services n'a pas encore été totalement compensée à ce jour et continue de peser sur le Chiffre d'affaires au semestre ;

A l'international, l'activité continue de progresser dans une bonne dynamique.

Au 30 juin l'effectif du groupe est de 518 collaborateurs.

Perspectives 2018

Sur 2018, les premiers enjeux du plan Dimension 2020 portent essentiellement sur la recherche d'un positionnement à plus forte valeur ajoutée avec une amélioration du taux journalier moyen. Ce choix stratégique a pour vocation de générer plus de marge dans un contexte économique très porteur notamment sur le marché français. Au Canada, la croissance de l'activité sera soutenue par l'intensification de la politique de mobilité internationale du Groupe.

Le lancement de la nouvelle identité du groupe aura lieu en Septembre prochain et permettra de moderniser l'image, dynamiser l'activité et renforcer la marque employeur d'IT LINK en France.

Calendrier

Le groupe IT LINK publiera le 27 septembre 2018 son résultat pour le premier semestre.

A propos d'IT LINK.

IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés.

Depuis trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l'industrie et des services. Notre mission : faire évoluer les systèmes connectés pour optimiser et créer les produits et services d'aujourd'hui et de demain. Nous intervenons en conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des projets : études, réalisation et exploitation. Notre savoir-faire repose sur 8 pôles d'excellence au coeur des systèmes connectés :

Capteurs et intelligence embarquée

Télécoms et IOT

Valorisation de la Donnée

Applications Mobiles

Cybersécurité

Systèmes d'Information Business

Ingénierie Systèmes

Management de la Transformation et nouvelles expériences utilisateurs

IT Link c'est plus de 500 collaborateurs présents sur 12 zones géographiques en Europe et au Canada, une direction technique de pointe et 3 centres de R&D.

IT LINK est cotée au compartiment C EURONEXT Paris (ISIN FR0000072597)

www.itlink.fr

