IT Link : + 22,4% de croissance organique du chiffre d'affaires au T3 2019

Le Kremlin-Bicêtre, le 19 novembre 2019





Le chiffre d’affaires du Groupe réalise un nouveau bond sur le troisième trimestre 2019







3ème trimestre

En M€ T3 2018 T3 2019

(1) Variation France 10,03 12,31 +22,7% Belgique 0,32 0,31 -3,1% Canada 0,17 0,26 +52,9% Chiffre d’affaires 10,52 12,88 +22,4%

Sur 9 mois

En M€ 2018 2019

(1) Variation France 30,48 36,05 +18,3% Belgique 1,07 1,23 +15,0% Canada 0,43 0,65 +51,2% Chiffre d’affaires 31,98 37,93 +18,6%





Répartition par nature d’activité sur 9 mois

En M€ 2018 2019

(1) Variation Ventes de licences 0,49 0,29 -40,8% Prestations au forfait 2,86 3,27 +14,3% Prestations de services 28,63 34,37 +20,0% Chiffre d’affaires 31,98 37,93 +18,6%

(1) Information non auditée

Le Groupe IT Link poursuit la dynamique de croissance record de son chiffre d’affaires sur l’année 2019. Au 30 septembre 2019, celui-ci s’élève à 37,9 millions d’euros, en hausse organique de +18,6% par rapport à la même période en 2018.

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre réalise un nouveau bond avec +22,4% de croissance.

Il s’agit du quatrième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres après +12% au 4ème trimestre 2018, +15% au 1er trimestre 2019 et +18% au 2nd trimestre.

Cette performance se retrouve dans l’ensemble des géographies du Groupe :

La France affiche désormais une croissance de +18,3% dynamisée principalement par la hausse des prestations dans l’industrie automobile,

En Belgique, l’activité marque un ralentissement sur le T3, mais conserve toutefois une dynamique de croissance à deux chiffres sur les 9 premiers mois de l’année,

Au Canada, le niveau de l’effectif actuel permet de garder le rythme de croissance de l’activité.

Les ventes de solutions (forfait et licences) affichent une croissance de +6,3% par rapport à la même période en 2018. Les prestations au forfait maintiennent leur niveau de croissance à +14,3%. Quant à l’activité vente de licences, malgré un léger rebond sur le 3ème trimestre, elle est encore en retrait à fin septembre.

Ce niveau historique de chiffre d’affaires a été rendu possible grâce à un développement soutenu et continu des prestations de services tout au long de l’année, dans un secteur des transports et de la mobilité en plein essor.





Perspectives 2019

Au 30 septembre, l'effectif du Groupe est de 645 collaborateurs. La poursuite de la dynamique commerciale du Groupe permet d’envisager un chiffre d’affaires 2019 supérieur à 50 millions d’euros.





IT Link tiendra son assemblée générale annuelle le mardi 17 décembre 2019.





A propos d’IT LINK

IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés.

Depuis trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie et des services.

Notre mission : faire évoluer les systèmes connectés pour optimiser et créer les produits et services d’aujourd’hui et de demain.

Nous intervenons en conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des projets : études, réalisation et exploitation. Notre savoir-faire repose sur 8 pôles d’expertise au cœur des systèmes connectés :

Capteurs et intelligence embarquée

Télécoms et IOT

Data Intelligence

Applications Mobiles

Sûreté de fonctionnement et Cybersécurité

Web et Systèmes d’Information Business

Ingénierie Systèmes

Management de la Transformation et nouvelles expériences utilisateurs

IT Link c’est plus de 600 Linkers présents sur 13 zones géographiques en Europe et au Canada, une direction technique de pointe et 4 centres de R&D « made in France ».





IT LINK est cotée au compartiment C EURONEXT Paris

(ISIN FR0000072597)

www.itlink.fr







