Communiqué Financier

Paris, le 27 septembre 2018

IT LINK : Retour à la profitabilité au premier semestre 2018

• Chiffre d'affaires : 21,46 M€ • EBITDA : 1,3 M€, 6,1% du Chiffre d'affaires • Résultat net : 0,4 M€, 2% du Chiffre d'affaires

Analysant les résultats d'IT Link du premier semestre 2018, Éric Guillard, Président-directeur général a déclaré : « It Link a connu un premier semestre rassurant tant en termes de chiffre d'affaires que de rentabilité. En effet, si ses résultats sont inférieurs aux résultats du premier semestre 2017, ils marquent le retour de la rentabilité du groupe après un résultat sur le second semestre 2017 au plus bas depuis deux ans. Issus d'une politique budgétaire plus raisonnée, ils permettent d'envisager les résultats annuels de manière confiante. »

En M€ S1 2017 Publié S1 2017 IFRS 15 1 S1 2018 IFRS 15 Variation CHIFFRE D'AFFAIRES 22,59 22,06 21,46 - 2,7% EBITDA2 1,67 1,67 1,31 -21,5% RESULTAT OPERATIONNEL 1,50 1,50 0,75 -50,0% RESULTAT NET 1,25 1,25 0,40 -68,0%

Résultats

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2018 s'élève à 21,46 M€ contre 22,06 M€ en 2017 à périmètre comparable tenant compte de l'impact de la norme IFRS 15. Ceci représente une diminution de 2,7% (2% retraitée de la saisonnalité).

L'EBITDA est en retrait à 1,3 M€ avec une marge EBITDA à près de 6,1% contre 7,5% au premier semestre 2017.

Après un second semestre 2017 à l'équilibre (0,0 M€), le résultat opérationnel (EBIT) du premier semestre est de nouveau positif à 0,75 M€. Il reste néanmoins encore grevé par la hausse des charges occasionnées en fin d'année 2017 ainsi que les charges provisionnées dans le cadre du départ du Président.

En France, le résultat net retrouve un niveau positif à 0,4 M€ après un résultat négatif enregistré au second semestre 2017 (-0,26 M€).

A l'international, la rentabilité des activités progresse rapidement, notamment au Canada où l'activité a décollé depuis la fin d'année 2017.

1 Information comparative - Application de la norme IFRS 15 à compter du 1er janvier 2018.

2 L'EBITDA désigne le résultat net déduction faite des intérêts, impôts, dotations aux amortissements et provisions. Il est ajusté des dotations aux provisions pour risques.

Bilan

Trésorerie et endettement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) du Groupe a augmenté de +2,4 M€ sur le premier semestre 2018 comparé à la fin de l'exercice 2017. Cette hausse s'explique principalement, d'une part, par l'augmentation des créances clients liée à la reprise de l'activité au cours du second trimestre et, d'autre part, par la politique d'allègement de sa dette liée au financement de ses créances.

La dette nette du Groupe (incluant celle liée au Factor) s'élève à 4,2 M€ à fin juin 2018, contre 4,0 M€ à fin décembre 2017. Ce mouvement correspond principalement au financement des achats de mobiliers et agencements acquis pour l'aménagement du nouveau siège social au Kremlin-Bicêtre. Ces investissements ont pour objectif d'améliorer l'attractivité des locaux.

En conséquence, la trésorerie nette du Groupe au 30 juin 2018 s'établit à 1 M€.

Capitaux propres

Au 30 juin 2018, le groupe auto détient 96 917 titres (5,58 % du capital) contre 83 337 titres (4,80% du capital) au 31 décembre 2017. Le total des titres d'autocontrôle a été évalué à 517 K€ (278 K€ au 31 décembre 2017), montant déduit des capitaux propres.

Ressources Humaines

L'effectif total du groupe était de 518 salariés à fin juin 2018, en légère baisse par rapport à fin 2017. La politique de recrutement reste dynamique avec une centaine de collaborateurs qui ont rejoint le groupe au cours du premier semestre.

Perspectives 2018

La tendance du marché confirme les choix du Groupe quant aux orientations stratégiques du plan horizon 2020. En autres, le lancement récent de la solution de sureté intégréeASTAOouvre de nouvelles perspectives de croissance pour le groupe.

Le retour à la rentabilité sur le premier semestre 2018 par rapport au second semestre 2017 devrait se retrouver dans les résultats annuels.

Calendrier

Le groupe IT LINK publiera le 15 novembre 2018 son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre.

A propos d'IT LINK.

IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés.

Depuis trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l'industrie et des services. Notre mission : faire évoluer les systèmes connectés pour optimiser et créer les produits et services d'aujourd'hui et de demain. Nous intervenons en conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des projets : études, réalisation et exploitation. Notre savoir-faire repose sur 8 pôles d'excellence au cœur des systèmes connectés :

- Capteurs et intelligence embarquée

- Télécoms et IOT

- Valorisation de la Donnée

- Applications Mobiles

- Cybersécurité

- Systèmes d'Information Business

- Ingénierie Systèmes

- Management de la Transformation et nouvelles expériences utilisateurs

IT Link c'est plus de 500 collaborateurs présents sur 12 zones géographiques en Europe et au Canada, une direction technique de pointe et 3 centres de R&D.

IT LINK est cotée au compartiment C EURONEXT Paris (ISIN FR0000072597)

