IT Link : 3,45 M de résultat opérationnel réalisé sur l'exercice 2019

Le Kremlin-Bicêtre, le 31 mars 2020





Consolidation de la rentabilité tout au long de l’année 2019

En M€ S2 2018



S2 2019



(1) Variation Chiffre d’Affaires 22,40 26,93 +20,2% EBITDA(2) 1,90 2,62 +37,9% % du Chiffre d’Affaires 8,5% 9,7% Résultat Opérationnel 1,30 2,03 +56,2% % du Chiffre d’Affaires 5,8% 7,5% Résultat Net 0,95 1,41 +48,4%





En M€ 2018



2019



(1) Variation Chiffre d’Affaires 43,84 51,97 +18,5% EBITDA(2) 3,50 4,61 +31,7% % du Chiffre d’Affaires 8% 8,9% Résultat Opérationnel 2,04 3,45 +69,1% % du Chiffre d’Affaires 4,7% 6,6% Résultat Net 1,35 2,58 +91,1%

Travaux d’audit en cours L’EBITDA désigne le résultat avant intérêts, impôts, dotations aux amortissements et dépréciations. Il est ajusté des dotations aux provisions pour risques.





Résultats

Le chiffre d’affaires 2019 s’élève à 51,97 M€ contre 43,84 M€ en 2018 à périmètre comparable.

L’EBITDA s’élève à 4,61 M€ en progression de 31,7% par rapport à 2018. La marge d’EBITDA représente 8,9% du chiffre d’affaires contre 8% en 2018.

Le résultat opérationnel (EBIT) a progressé de 69% à 3,45 M€ sur l’exercice 2019. Après un premier semestre 2019 à 1,42 M€ (5,7% du chiffre d’affaires), il confirme son amélioration sur le second semestre à 2,03 M€ et représente sur l’année 6,6% du chiffre d’affaires.

Le résultat net est positif à 2,58 M€ après un premier semestre 2019 à 1,18 M€.





Trésorerie et endettement

Sur l’exercice, le Groupe a généré près de 3 M€ de flux de trésorerie, résultant principalement de l’amélioration de l’EBITDA et du BFR (Besoin en Fonds de Roulement).

La dette nette du Groupe (incluant celle liée au Factor) s’élève à 2 M€ fin 2019, contre 4,8 M€ au 31 décembre 2018.

La trésorerie brute du Groupe s’établit à 4,4 M€ au 31 décembre 2019.





Ressources Humaines

En 2019, le Groupe IT Link a réalisé une campagne de recrutement record soutenue par une stratégie de marque employeur forte et un effort payant sur les leviers de fidélisation des collaborateurs.

L’effectif total du Groupe était de 664 salariés au 31 décembre 2019, en progression de 100 collaborateurs par rapport à fin 2018 (+17,7%).





Perspectives 2020 et informations Covid-19

L’exercice 2020 avait débuté sur un rythme en ligne avec notre prévision d’une croissance supérieure à 10% du chiffre d’affaires. Depuis la mi-mars, la crise du COVID-19 génère une suspension partielle de l’activité. Ce qui devrait impacter plus largement le second trimestre 2020.

Le Groupe IT Link a très rapidement mis en place un plan de continuité afin d’assurer la sécurité de tous ses collaborateurs et, pour la majorité d’entre eux, le maintien de la production en télétravail ou sur les sites clients respectant les mesures d’hygiène et de distanciation sociale requises. Toutefois, certains projets non éligibles au travail à distance ont été suspendus le temps du confinement, voire arrêtés.

Dès le 16 mars, IT Link a conclu un accord avec les représentants du personnel, permettant d’avoir recours à la pose de congés pour ses collaborateurs dont les projets ont été suspendus ou arrêtés, et de programmer l’usage des aides mises en place par le Gouvernement.



Au 31 mars 2020, le pourcentage de consultants en production(3) est de 62% contre 87% en moyenne sur mars 2019. Sur les 25 points de différence, 20 points correspondent à des projets suspendus et 5 points à des projets arrêtés par nos clients, principalement dans les secteurs de l’Industrie. La situation est très évolutive à l’image de certains clients qui envisagent déjà une reprise progressive et sécurisée de leur production sur site.

Compte tenu de la situation, le Groupe IT Link suspend son objectif de progression de plus de 10% de son chiffre d’affaires sur le premier semestre. Au niveau financier, la trésorerie brute s’élève à ce jour à 4,4 M€ à laquelle peuvent s’ajouter le cas échéant plus de 4,1 M€ provenant de la réserve mobilisable de créances affacturées et des lignes de découverts bancaires autorisés pour 1,3 M€.

(3) Correspond au pourcentage de consultants en production par rapport au nombre total de consultants sur la période (incluant les consultants en congés).





Eric Guillard, Président du Conseil d’Administration, déclare :

« L’entreprise a déjà surmonté des situations exceptionnelles depuis deux exercices. Elle fait preuve d’une résilience qui a toujours été son ADN.

Le travail réalisé dans le cadre du projet Dimension 2020 pour développer des offres à plus forte valeur ajoutée, fidéliser nos collaborateurs, développer notre attractivité en recrutement et améliorer notre efficience a commencé à porter ses fruits en 2019.

Nous avons la conviction que cette dynamique et les efforts engagés depuis le début de la crise du COVID-19 nous permettront de surmonter les difficultés actuelles, renforçant dans le même temps la cohésion, l'engagement et l'excellence de nos équipes.

Notre positionnement place plus que jamais notre Groupe au cœur des révolutions technologiques, sociétales et environnementales qui s’imposent à nous. Dans ce contexte, les systèmes connectés rencontrent des opportunités de développement importantes, tout particulièrement dans cette période de remise en cause des habitudes de chacun. »









Le Conseil d’Administration d’IT LINK arrêtera les comptes annuels de l’exercice 2019, le 28 avril 2020.









A propos d’IT LINK

IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés.

Depuis trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie et des services.

Notre mission : faire évoluer les systèmes connectés pour optimiser et créer les produits et services d’aujourd’hui et de demain.

Nous intervenons en conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des projets : études, réalisation et exploitation. Notre savoir-faire repose sur 8 pôles d’expertise au cœur des systèmes connectés :

Capteurs et intelligence embarquée

Télécoms et IOT

Data Intelligence

Applications Mobiles

Sûreté de fonctionnement et Cybersécurité

Web et Systèmes d’Information Business

Ingénierie Systèmes

Management de la Transformation et nouvelles expériences utilisateurs

IT Link, c’est plus de 650 collaborateurs présents sur 13 zones géographiques en Europe et au Canada, une direction technique de pointe et 4 centres de R&D « made in France ».





IT LINK est cotée au compartiment C EURONEXT Paris

(ISIN FR0000072597)





