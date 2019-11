IT Link : Assemblée Générale Mixte du 17 décembre 2019

Communiqué Financier

Paris, le 28 novembre 2019

Mise à disposition des documents préparatoires

Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le mardi 17 décembre 2019, à 14 heures, au siège de la Société, 57-77 Avenue de Fontainebleau – 94270 Le Kremlin-Bicêtre.

L'avis de réunion correspondant a été publié au BALO du 8 novembre 2019, ainsi que sur le site internet de la Société ( https://www.itlink.fr ). Il contient l'ordre du jour de cette Assemblée, les projets de résolutions proposées par le Conseil d'Administration et les principales modalités de participation, de vote et d'exercice des actionnaires.

L'ensemble des documents et renseignements concernant cette Assemblée est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions et délais prévus par la réglementation en vigueur, au siège de la société : 57-77 Avenue de Fontainebleau – 94270 Le Kremlin-Bicêtre et sur son site internet, ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust.

Pour plus d’information, merci de contacter l’équipe de communication financière à l’adresse : contact@itlink.fr

A propos d’IT LINK

IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés.

Depuis trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie et des services.

Notre mission : faire évoluer les systèmes connectés pour optimiser et créer les produits et services d’aujourd’hui et de demain.

Nous intervenons en conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des projets : études, réalisation et exploitation. Notre savoir-faire repose sur 8 pôles d’expertise au cœur des systèmes connectés :

Capteurs et intelligence embarquée

Télécoms et IOT

Data Intelligence

Applications Mobiles

Sûreté de fonctionnement et Cybersécurité

Web et Systèmes d’Information Business

Ingénierie Systèmes

Management de la Transformation et nouvelles expériences utilisateurs

IT Link, c’est plus de 600 collaborateurs présents sur 13 zones géographiques en Europe et au Canada, une direction technique de pointe et 4 centres de R&D « made in France ».T LINK est cotée au compartiment C EURONEXT Paris

(ISIN FR0000072597)

Pièce jointe