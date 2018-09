IT Link : Assemblée Générale mixte du 4 septembre 2018 : adoption de l'ensemble des résolutions proposées

Communiqué Financier

Paris, le 4 septembre 2018

Assemblée Générale mixte du 4 septembre 2018 :

adoption de l'ensemble des résolutions proposées

L'Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires, présidée par Monsieur Éric Guillard, Président-directeur général d'IT LINK, s'est réunie ce jour au siège social de la Société au Kremlin-Bicêtre. Le quorum s'est établi à 36,649% correspondant à 51,866% des droits de vote.

Toutes les résolutions soumises au vote de l'Assemblée Générale ont été dûment adoptées, parmi lesquelles :

l'approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;

l'approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature des mandataires sociaux ;

la nomination de Monsieur Cyril Temin en qualité d'Administrateur ;

la ratification du transfère du siège social au Kremlin-Bicêtre ;

la fixation du montant des jetons de présences alloués au Conseil d'Administration ;

l'autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société ;

l'autorisation conférée au Conseil d'administration de procéder à l'attribution gratuite d'actions au profit d'une catégorie de personnes.

La présentation faite lors de l'Assemblée Générale, ainsi que les résultats complets des votes des résolutions, seront disponibles sur le site internet de la Société (www.itlink.fr) dans la rubrique Investisseurs/Documents financiers.

A propos d'IT LINK.

IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés.

Depuis trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l'industrie et des services. Notre mission : faire évoluer les systèmes connectés pour optimiser et créer les produits et services d'aujourd'hui et de demain. Nous intervenons en conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des projets : études, réalisation et exploitation. Notre savoir-faire repose sur 8 pôles d'excellence au coeur des systèmes connectés :

Capteurs et intelligence embarquée

Télécoms et IOT

Valorisation de la Donnée

Applications Mobiles

Cybersécurité

Systèmes d'Information Business

Ingénierie Systèmes

Management de la Transformation et nouvelles expériences utilisateurs

IT Link c'est plus de 500 collaborateurs présents sur 12 zones géographiques en Europe et au Canada, une direction technique de pointe et 3 centres de R&D.

IT LINK est cotée au compartiment C EURONEXT Paris (ISIN FR0000072597)

www.itlink.fr

