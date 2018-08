IT Link : Mise à disposition des documents préparatoires à l'AG

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 4 SEPTEMBRE 2018

MISE A DISPOSITION OU DE CONSULTATION

DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le mardi 4 septembre 2018, à 10 heures, au siège de la Société, 57-77 Avenue de Fontainebleau - 94270 Le Kremlin-Bicêtre.

L'avis de réunion correspondant a été publié au BALO du 27 juin 2018, ainsi que sur le site internet de la Société (https://www.itlink.fr). Il contient l'ordre du jour de cette Assemblée, les projets de résolutions proposées par le Conseil d'Administration et les principales modalités de participation, de vote et d'exercice des actionnaires.

L'ensemble des documents et renseignements concernant cette Assemblée est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions et délais prévus par la réglementation en vigueur, au siège de la société : 57-77 Avenue de Fontainebleau - 94270 Le Kremlin-Bicêtre et sur son site internet, ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust.

Pour plus d'information, merci de contacter l'équipe de communication financière à l'adresse : contact@itlink.fr

