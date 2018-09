Communiqué Financier

Paris, le 27 septembre 2018

IT Link : Programme de rachat d'actions

Date de l'Assemblée Générale autorisant le programme de rachat d'actions :

4 septembre 2018

Nombres de titres et part du capital que l'émetteur détient directement ou indirectement :

Au 31 Août 2018, la Société détenait 96 837 de ses propres actions soit 5,58% du capital, dont 27 578 détenues dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie reconnue par l'AMF conclu avec ODDO Corporate Finance.

Aucune action n'a été annulée au cours des précédents programmes de rachat d'actions.

Objectifs

Les objectifs autorisés par l'Assemblée Générale du 4 septembre 2018 dans sa treizième résolution, sont les suivants :

de conserver et de remettre des actions à titre d'échange ou de paiement dans le cadre d'opérations de croissance externe (dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables) ;

de remettre des actions lors de l'exercice de droits attachés à des titres de créance donnant droit par conversion, exercice, remboursement ou échange à l'attribution d'actions de la Société, dans le cadre de la réglementation boursière ;

d'attribuer des actions notamment aux salariés de la Société ou des sociétés qui lui sont liées, par attribution d'options d'achat d'actions dans le cadre des dispositions des articles L.225-179 et suivants du code de commerce ou par attribution d'actions gratuites dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 du code de commerce, dans le cadre de leur rémunération ou au titre de leur participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise ou en cas de levée d'options d'achat, ou encore dans le cadre d'un plan d'actionnariat ou d'un plan d'épargne d'entreprise ;

d'animer le marché des titres de la Société, par le biais d'un prestataire de services d'investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l'AMF ;

d'annuler des actions.

Cadre juridique

Le conseil d'administration de la Société du 20 septembre 2018 a décidé, sur délégation de l'assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 4 septembre 2018, de mettre en oeuvre le présent programme de rachat d'actions.

Part maximale du capital que la Société se propose d'acquérir :

10% du nombre total d'actions composant le capital social, étant précisé que cette limite s'applique à un montant du capital social de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté, pour prendre en compte les opérations affectant le capital social postérieurement à la présente assemblée générale, les acquisitions réalisées par la Société ne pouvant en aucun cas l'amener à détenir, directement ou indirectement plus de 10 % de son capital social.

Nombre maximal de titres que la Société se propose d'acquérir :

Le prix unitaire d'achat ne pourra excéder 35 euros. En conséquence, à titre indicatif, le montant maximum que la Société serait susceptible de payer dans l'hypothèse d'achat au prix maximum de 35 euros s'élèverait à 3.246.670 €, sur le fondement du capital social au 31 décembre 2017, compte tenu des actions auto-détenues par la société à cette date.

Caractéristiques des titres que la Société se propose d'acquérir : actions ordinaires



Prix maximum d'achat : 35 euros par action



Durée du programme de rachat : 1er octobre 2018 au 31 Décembre 2019

Avenant au contrat de liquidité

En application de ce programme de rachat d'actions, IT LINK a décidé de porter de 200 000 à 250 000 euros le montant affecté au contrat de liquidité IT LINK en oeuvre le 3 octobre 2006 avec Oddo BHF.

A propos d'IT LINK.

IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés.

Depuis trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l'industrie et des services. Notre mission : faire évoluer les systèmes connectés pour optimiser et créer les produits et services d'aujourd'hui et de demain. Nous intervenons en conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des projets : études, réalisation et exploitation. Notre savoir-faire repose sur 8 pôles d'excellence au coeur des systèmes connectés :

Capteurs et intelligence embarquée

Télécoms et IOT

Valorisation de la Donnée

Applications Mobiles

Cybersécurité

Systèmes d'Information Business

Ingénierie Systèmes

Management de la Transformation et nouvelles expériences utilisateurs

IT Link c'est plus de 500 collaborateurs présents sur 12 zones géographiques en Europe et au Canada, une direction technique de pointe et 3 centres de R&D.

IT LINK est cotée au compartiment C EURONEXT Paris (ISIN FR0000072597)

www.itlink.fr

