IT Link : Tenue de l'Assemblée Générale Annuelle à huis clos

Communiqué de Presse

Le Kremlin-Bicêtre, le 7 mai 2020

Le Conseil d’administration de la société IT Link SA qui s’est réuni le mardi 28 avril 2020 a décidé de convoquer l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société le mardi 30 juin 2020 à 14 heures.

En raison de la pandémie de Covid-19 et en application des mesures d’urgence adoptées par le gouvernement, le Conseil d’administration a décidé que cette assemblée se tiendrait, exceptionnellement, à huis clos, hors la présence physique des actionnaires au siège social de la société (au Kremlin-Bicêtre).

Tenue de l’Assemblée générale à huis clos

L’avis de réunion de l’Assemblée générale paraîtra ultérieurement au BALO (Bulletin des annonces légales obligatoires). Lors de cette réunion, afin de limiter le nombre de personnes physiquement présentes à cette date, seuls les membres du Bureau (composé du Président du Conseil, Monsieur Éric Guillard, et de deux scrutateurs, Madame Fabienne Zribi et Monsieur Denis Guyot) seront présents afin de garantir la bonne tenue de l’Assemblée et procéder au décompte des voix.

En conséquence, la tenue de l’Assemblée générale à huis clos, aucune carte d’admission ne sera délivrée et les actionnaires devront exercer leur droit de vote préalablement à la tenue de l’Assemblée générale (soit en votant par correspondance, soit en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée générale). Ils conservent également la possibilité de se faire représenter par un tiers, étant précisé que les mandats à des tiers seront traités conformément à l’article 6 du décret 2020-418 du 10 avril 2020. Les modalités détaillées d’exercice du droit de vote préalablement à l’Assemblée générale seront précisées dans l’avis de réunion de l’Assemblée générale à paraître ultérieurement au BALO.

En raison du huis clos, il ne sera pas possible pour les actionnaires de poser des questions, d’amender des résolutions ou de proposer des résolutions nouvelles au cours de l’Assemblée générale. Les actionnaires conservent leur droit de demander l’inscription des points ou des projets de résolutions à l’ordre du jour et de poser des questions écrites en amont de l’Assemblée générale, conformément à la réglementation en vigueur.

Toute information et documents utiles pour cette Assemblée générale seront publiés sur le site internet de la société, conformément aux délais réglementaires, dans la rubrique Investisseurs < Documents Financiers. Les actionnaires sont invités à la consulter régulièrement pour suivre les mises à jour qui pourraient intervenir.





Le groupe IT Link publiera son Chiffre d’Affaires du premier trimestre 2020, le 19 mai 2020.









A propos d’IT LINK

IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés.

Depuis trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie et des services.

Notre mission : faire évoluer les systèmes connectés pour optimiser et créer les produits et services d’aujourd’hui et de demain.

Nous intervenons en conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des projets : études, réalisation et exploitation. Notre savoir-faire repose sur 8 pôles d’expertise au cœur des systèmes connectés :

Capteurs et intelligence embarquée

Télécoms et IOT

Data Intelligence

Applications Mobiles

Sûreté de fonctionnement et Cybersécurité

Web et Systèmes d’Information Business

Ingénierie Systèmes

Management de la Transformation et nouvelles expériences utilisateurs

IT Link, c’est plus de 650 collaborateurs présents sur 13 zones géographiques en Europe et au Canada, une direction technique de pointe et 4 centres de R&D « made in France ».

IT LINK est cotée au compartiment C EURONEXT Paris

(ISIN FR0000072597)

Pièce jointe