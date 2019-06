IT Link : éligible au PEA-PME

Communiqué de Presse

Le Kremlin-Bicêtre, le 25 juin 2019

IT Link confirme son éligibilité au dispositif PEA-PME

IT Link, dont les titres sont cotés sur Euronext Paris, confirme répondre à tous les critères d'éligibilité au dispositif PEA-PME précisés par le décret d'application n°2014-283 en date du 4 mars 2014, à savoir un effectif total inférieur à 5 000 salariés, un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1,5 milliard d'euros ou un total bilan inférieur à 2 milliards d'euros et un siège social en France.

Ces critères d'éligibilité sont applicables sur les comptes consolidés d’IT Link au 31 décembre 2018.

Les investisseurs peuvent intégrer les actions d’IT Link au sein des comptes PEA-PME, dispositif destiné à favoriser l'investissement en actions et à soutenir le financement des PME et ETI, bénéficiant des mêmes avantages que le plan d'épargne en actions (PEA) traditionnel.









IT LINK publiera son chiffre d’affaires pour le premier semestre, le 20 août 2019.





A propos d’IT LINK

IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés.

Depuis trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie et des services.

Notre mission : faire évoluer les systèmes connectés pour optimiser et créer les produits et services d’aujourd’hui et de demain.

Nous intervenons en conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des projets : études, réalisation et exploitation. Notre savoir-faire repose sur 8 pôles d’expertise au cœur des systèmes connectés :

Capteurs et intelligence embarquée

Télécoms et IOT

Data Intelligence

Applications Mobiles

Sûreté de fonctionnement et Cybersécurité

Web et Systèmes d’Information Business

Ingénierie Systèmes

Management de la Transformation et nouvelles expériences utilisateurs

IT Link c’est plus de 550 collaborateurs présents sur 13 zones géographiques en Europe et au Canada, une direction technique de pointe et 4 centres de R&D « made in France ».









IT LINK est cotée au compartiment C EURONEXT Paris

(ISIN FR0000072597)

www.itlink.fr

