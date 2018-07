IT Link : légère baisse du CA semestriel

30/07/2018 | 09:22

IT Link annonce un chiffre d'affaires de 21,46 millions d'euros pour le premier semestre 2018, en baisse de 2,7%. Retraitée de la saisonnalité, la diminution à périmètre constant reste inchangée par rapport au premier trimestre à 2%.



Après avoir connu un ralentissement sur les premiers mois, l'activité du groupe spécialiste des systèmes connectés reprend de manière tardive sur le second trimestre, sans pour autant permettre de compenser la baisse du premier trimestre.



'Sur 2018, les premiers enjeux du plan Dimension 2020 portent essentiellement sur la recherche d'un positionnement à plus forte valeur ajoutée avec une amélioration du taux journalier moyen', affirme la société.



