Dématérialisation des factures : Socometra Engie choisit la solution de nouvelle génération d’ITESOFT

Socometra Engie, société de maintenance et de travaux dans les métiers techniques, a sélectionné l'offre Streamline for Invoices d'ITESOFT, leader français des solutions de dématérialisation et d'automatisation des processus, pour transformer son processus de traitement des factures fournisseurs.

Dématérialiser 12 000 factures fournisseurs par an

Afin d'accompagner sa stratégie de transformation digitale des processus comptables, Socometra, filiale du groupe Engie basée en Nouvelle-Calédonie, a décidé de s'appuyer sur les services de capture, lecture automatique et validation de factures délivrés par Streamline for Invoices.

Le projet prévoit ainsi de digitaliser et optimiser le traitement de 12 000 factures fournisseurs annuelles interfacés avec l'ERP Navision. Un second périmètre est à l'étude visant à traiter avec la même solution 18 000 factures supplémentaires provenant de 2 nouvelles sociétés du groupe fonctionnant sous AS 400.

Le choix de Streamline for Invoices, solution de nouvelle génération

Streamline for Invoices est la solution de nouvelle génération d'ITESOFT pour le traitement des factures fournisseurs. Disponible comme un service cloud, Streamline for Invoices combine à la fois la technologie unique d'ITESOFT basée sur l'IA pour analyser les factures et un service managé de reconnaissance de documents exclusif qui optimise continuellement les paramétrages de lecture afin de garantir en permanence les plus forts taux d'automatisation. Les équipes comptables peuvent ainsi se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée (relation fournisseurs, analyses comptables, contrôle…).

Frédéric Massy, Directeur du Marketing ITESOFT indique : « Nous sommes particulièrement fier de cette nouvelle signature. Six entités du groupe Engie nous ont déjà fait confiance pour dématérialiser leurs factures parmi lesquelles Engie Ineo, Engie Cofely, Engie Axima… Je suis heureux de savoir qu'à présent Socometra Engie va bénéficier via nos services, des toutes dernières technologies pour opérer sa transformation digitale. »

Téléchargez gratuitement la brochure de notre solution de traitement des factures fournisseurs nouvelle génération

Streamline for Invoices : traitement des factures fournisseurs TÉLÉCHARGER