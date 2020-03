Itesoft : 19 Mars 2020 – Convocation assemblée générale du 24 Avril 2020

même en cas d'offres publiques portant sur les actions, titres ou valeurs mobilières émis par la Société ou initiées par la Société dans les conditions prévues par les textes applicables.

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les textes applicables pour mettre en œuvre la présente résolution, pour en préciser si nécessaire les termes et arrêter les modalités et pour réaliser le programme et pour passer tous actes, conclure tous accords, effectuer toutes déclarations et formalités et d'une manière générale faire le nécessaire pour l'application de la présente résolution.

La présente autorisation est donnée pour une durée de dix-huit (18) mois et prive d'effet toute délégation antérieure ayant le même objet.

SIXIEME RESOLUTION(Approbation des éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration sur la politique de rémunération du Président-Directeur Général, des Directeurs Généraux Délégués et des Administrateurs Présidents-Directeurs Généraux dans leurs filiales établie en application de l'article L.225-37-2 du code de commerce, approuve la politique de rémunération telle que présentée dans ce rapport.

RAPPEL EXPLICATIF

La loi institue une procédure de contrôle a posteriori (ex post) des actionnaires qui s'appliquera à compter de la clôture de l'exercice suivant le premier exercice clos après le 9 décembre 2016, date de promulgation de la loi (Loi art. 161, II). L'Assemblée Générale du 26 juin 2019 a statué sur les principes et critères de la rémunération des dirigeants et sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice antérieur au président du conseil d'administration et directeur général, aux directeurs généraux délégués ou aux autres dirigeants (C. com. art. L225-100,al. 10 nouveau).

SEPTIEME RESOLUTION(Approbation des éléments de rémunération de Monsieur Jean-Luc SAOULI)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration sur la rémunération de Monsieur Jean-Luc SAOULI, D.G. Délégué d'ITESOFT approuve sa rémunération au titre de 2019 en application des critères présentés dans notre rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale du 5 juin 2019 et approuvés lors de la même Assemblée Générale.

HUITIEME RESOLUTION(Renouvellement des mandats de membres du Conseil d'Administration)

L'Assemblée Générale renouvelle pour 6 années, soit jusqu'à l'assemblée appelée à statuer en 2026 sur les comptes de l'exercice écoulé les mandats des membres du Conseil d'Administration suivants : Monsieur Didier CHARPENTIER, Madame Simone CHARPENTIER et Monsieur Alain GUILLEMIN.

NEUVIEME RESOLUTION(Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux Comptes titulaire et de son suppléant)

L'Assemblée Générale renouvelle pour 6 exercices le mandat d'un des Commissaires aux Comptes titulaires, le cabinet SOFIRA AUDIT (anciennement C.B. AUDIT), qui arrive à