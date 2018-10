Itesoft : Aragon Research positionne ITESOFT dans la catégorie « innovator »

Aragon Research, Inc.* vient de sortir son dernier rapport « Globe for Digital Business Platforms ». Le cabinet d'analyste y classe ITESOFT dans la section « Innovator ».

Une évaluation de la performance et de la stratégie d'entreprise

Ce rapport mené par Jim Sinur évalue 27 fournisseurs clés qui sont en tête du marché des DBP (Digital Business Platforms).

« ITESOFT se concentre sur les « smart process applications » permettant d'accroître l'agilité des organisations et d'optimiser leurs processus métier. ITESOFT a pour objectif d'aider les entreprises dans leur transformation digitale en s'appuyant sur des technologies d'automatisation des processus (BPM), de gestion de contenu et de capture de documents. La combinaison d'une capture des documents dès leur arrivée dans l'organisation, d'une automatisation et d'une gestion de bout en bout des processus ainsi que d'importants investissements dans les technologies émergentes (IoT, moteur de règles notamment) a permis à ITESOFT d'exceller dans des domaines tels que les solutions d'interaction client, le stockage et l'affectation des dossiers, la collaboration des fournisseurs, la détection des fraudes ». déclare l'analyste, Jim Sinur.

« Notre positionnement au sein du Digital Business Platforms Globe d'Aragon Research confirme notre stratégie : étendre notre plateforme au-delà de nos capacités traditionnelles de capture de documents et de BPM, avec de nouveaux produits et partenariats technologiques », conclut Frédéric Massy, Directeur du Marketing ITESOFT.

Les Digital Business Platforms selon Aragon Research

Historiquement, les organisations ont pu conduire leurs activités avec des processus, des applications et des transactions - standards ou conformes aux meilleures pratiques - mais sans toutefois bénéficier des technologies numériques émergentes.

Alors que les Digital Business Platforms (DBP) ont pour but d'accomplir le travail numériquement, elles doivent désormais prendre en compte le caractère dynamique des processus d'entreprise et le besoin de pilotage de la performance (goal driven). Aujourd'hui, ces processus visent des résultats opérationnels et les applications qui les gèrent doivent savoir tirer parti des nouveaux Business Model tout en ajustant dynamiquement les objectifs à mesure que le travail est réalisé. Plus important encore, ces plateformes s'adaptent à l'évolution des besoins des clients grâce à des ressources qui opèrent les processus clients et des applications qui s'adaptent et s'optimisent de manière dynamique et prédictive.

(*)Aragon Research est une société indépendante de recherche et de conseil. Elle fournit aux dirigeants d'entreprises et aux responsables informatiques les connaissances pratiques dont ils ont besoin pour faire face à l'impact en constante évolution de la technologie sur l'entreprise. Aragon Research, dont le siège social est situé à Morgan Hill, en Californie, travaille avec des cadres supérieurs à tous les principaux niveaux de l'entreprise et dans toutes les industries pour leur donner les outils dont ils ont besoin pour prendre des décisions technologiques et stratégiques plus éclairées.

Aragon Research ne cautionne pas les fournisseurs, ni leurs produits ou services référencés dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de choisir les fournisseurs les mieux notés. Les publications d'Aragon Research représentent les opinions de l'organisation Aragon Research and Advisory Services et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Aragon Research fournit ses publications de recherche et les informations qu'elles contiennent « tels quels », sans garantie d'aucune sorte.

