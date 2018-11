Itesoft : Streamline for Invoices élue meilleure solution 2018 de traitement des factures fournisseurs

Les prestigieux « Document Manager Awards 2018 » ont eu lieu ce 22 novembre au Radisson Blu Edwardian à Londres. Pour cette 12ème édition, le jury a une nouvelle fois récompensé ITESOFT pour sa capacité à innover et accompagner les entreprises dans la transformation digitale de leur processus de gestion de la relation fournisseurs.

En témoigne, le prix décerné pour la seconde année consécutive à ITESOFT Streamline for Invoices en qualité de « meilleur produit de l'année de traitement des factures fournisseurs (AP/Invoicing) » !

Basée sur des processus génériques hautement personnalisables et capitalisant sur des centaines de projets réalisés par ITESOFT dans une grande variété de contextes différents, Streamline for Invoices est une solution de traitement des factures disponible comme un service cloud, à la fois performante, simple d'utilisation et parfaitement adaptable tout type d'organisation.

Avec cette nouvelle solution packagée de traitement des factures, ITESOFT rompt à la fois avec les solutions serveurs traditionnelles (lourdes et coûteuses à installer et maintenir) et avec les solutions cloud traditionnelles (simples d'utilisation mais insuffisantes en termes de performance, d'évolutivité et de pilotage).

Nick Dunnett, Directeur Général de ITESOFT UK, a déclaré : « Après un merveilleux dîner de gala à Londres, le fait d'avoir remporté le prix du produit de l'année pour le traitement des factures montre que, même si la technologie continue à progresser à un rythme incroyable, ITESOFT est capable de continuer à fournir les meilleures solutions pour ses clients. »

Téléchargez gratuitement la brochure de notre solution de traitement des factures fournisseurs nouvelle génération

