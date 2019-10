Itesoft : Télécharger le rapport financier semestriel – 30 juin 2019 0 01/10/2019 | 22:18 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Société anonyme au capital de 368.029,68 euros Siège social : Parc d'Andron, Le Séquoia, 30470 Aimargues 330 265 323 RCS Nîmes Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2019 établi conformément aux dispositions des articles L.451-1-2 III du code monétaire et financier et 222-4 et suivants du règlement général de l'AMF. Le présent rapport a été diffusé conformément aux dispositions de l'article 221-3 du règlement général de l'AMF. Rapport Financier Semestriel au 30/06/19 1. Comptes semestriels consolidés résumés 1.1. Etat consolidé de la situation financière 2 Rapport Financier Semestriel au 30/06/19 Montants en milliers d'euros Notes 30/06/2019 31/12/2018 (6 mois) (12 mois) Actif Immobilisations incorporelles nettes 2.9 712 795 Immobilisations corporelles nettes 2.11 583 415 Droit d'utilisation au titre des contrats de location 2.12 4 193 0 Écart d'acquisition net 2.10 3 715 3 715 Autres actifs financiers non courants 1 077 1 143 Impôts et taxes >1 an Impôts différés actif 2.7 3 660 3 648 Total actif non courant 13 939 9 717 Stocks et en-cours 0 0 Créances clients et comptes rattachés 8 165 13 263 Impôts et taxes <1 an 236 317 Autres actifs courants 1 849 1 285 Actifs financiers courants 0 1 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2.14 8 477 5 425 Charges constatées d'avance 616 475 Total actif courant 19 343 20 765 Total actif 33 282 30 482 Montants en milliers d'euros Notes 30/06/2019 31/12/2018 (6 mois) (12 mois) Passif Capital et réserves Capital 2.15 368 368 Primes d'émission 6 289 6 289 Réserves 3 728 2 190 Actions Propres -1 483 -1 349 Résultat de la période -280 1 604 Total capitaux propres attibuables à la société mère 1.4 8 621 9 102 Total capitaux propres aux participations ne donnant pas le contrôle Passif non courant 0 0 Provisions pour risques et charges > 1 an 2.16 1 536 1 402 Dettes financières > 1 an 2.14 3 260 4 113 Dettes locatives > 1 an 2.12 3 886 Impôts différés passif Autres passifs non courants > 1 an Total passif non courant 8 681 5 515 Provisions pour risques et charges < 1 an 2.15 0 125 Dettes financières < 1 an 2.13 1 436 1 177 Dettes locatives < 1 an 2.12 341 Impôts et taxes < 1 an 1 566 2 574 Autres passifs courants < 1 an 2.17 5 585 5 510 Produits constatés d'avance 2.17 7 052 6 479 Total passif courant 15 980 15 865 Total passif et Capitaux Propres 33 282 30 482 3 Rapport Financier Semestriel au 30/06/19 1.2. Compte de résultat consolidé Montants en milliers d'euros Notes 30/06/2019 30/06/2018 (6 mois) (6 mois) Chiffre d'affaires 2.4 11 744 12 059 Achats consommés 2.5 -252 -179 Charges de personnel 2.5 -8 604 -8 756 Charges externes -2 548 -2 344 Impôts et taxes -345 -353 Autres produits et charges d'exploitation 2.5 442 923 Résultat opérationnel courant avant DAP 438 1 350 Dotation aux amortissements 2.9 -520 -347 Dotation aux provisions 2.16 -156 -22 Résultat opérationnel courant -238 981 Perte de valeur des écarts d'acquisition, Frais acquisition et r 2.5 0 0 Résultat opérationnel -238 981 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 9 14 Coût de l'endettement financier brut -49 -46 Coût de l'endettement financier net 2.6 -40 -32 Autres produits et charges financiers 2.6 -14 4 Charge d'impôt 2.7 12 -164 Résultat net avant résultat des activités arrêtées ou en cours de cess -280 790 Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cessi 2.21 0 0 Résultat net -280 790 . part du groupe -280 790 . intérêts minoritaires 0 0 Résultat par action (en €) 2.8 . de base -0,05 0,13 . dilué -0,05 0,14 -2,0% 8,1% 30/06/2019 30/06/2018 En milliers d'euros (6 mois) (6 mois) Résultat net de l'ensemble consolidé -280 790 Autres éléments du résultat global - Variation d'écart de conversion 14 - Ecart actuarial sur IDR -80 -14 - Effets d'impôts RESULTAT GLOBAL TOTAL -346 776 4 Rapport Financier Semestriel au 30/06/19 1.3. Tableau de flux de trésorerie consolidés TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE (en K€) 30/06/2019 30/06/2018 (6 mois) (6 mois) Résultat net consolidé(y compris intérêts minoritaires) -280 790 +/- Dotations nettes aux amort. & prov. (à l'exclusion de celles liées à l'actif 316 291 circulant) -/+ Gains sur avance devenue non remboursable -379 -/+ Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur +/ - Charges et produits calculés liés aux stock-options et assimilés -/+ Autres produits et charges calculés -/+ Plus et moins-values de cession 1 0 -/+ Profits et pertes de dilution +/- Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence - Dividendes (titres non consolidés) Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 37 702 + Coût de l'endettement financier net 40 32 +/- Charge d'impôt (y compris impôts différés) -12 164 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt (A) 65 897 +/- Variation des Clients et autres débiteurs (C) 5 098 6 553 +/- Variation des Fournisseurs et autres créditeurs (C) -236 294 +/- Variation des Autres débiteurs et créditeurs (C) -747 -1 796 = FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE (D) = (A + B + C) 4 180 5 949 - Décaissements liés aux acquisitions d'imm. corporelles et incorporelles -362 -78 + Encaissements liés aux cessions d'imm. corporelles et incorporelles - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières -35 -32 + Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières 102 94 +/- Incidence des variations de périmètre + Dividendes reçus (sociétés mises en équiv., titres non consolidés) + Subventions d'investissement reçues +/- Produits d'intérêts encaissés 14 +/- Cessions ou acquisitions d'actifs financiers courants = FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (E) -295 -2 + Sommes reçues des actionnaires lors d'augmentations de capital + Sommes reçues lors de l'exercice des stock-options -/+ Rachats et reventes d'actions propres -134 -37 - Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice + Variation des emprunts -673 -564 -/+ Avances remboursables + Variation des subventions - Intérêts financiers nets versés -40 -46 +/- Autres flux liés aux opérations de financement = FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT (F) -847 -647 +/- Incidence des variations des cours des devises (G) 14 -3 = VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE ( D + E + F + G ) 3 052 5 296 Trésorerie nette à l'ouverture 5 425 4 868 Trésorerie nette à la clôture 8 477 10 164 5 Rapport Financier Semestriel au 30/06/19 1.4. Etat de variation des capitaux propres consolidés Titres de Capitaux propres Capital Prime Réserves Résultat Réserve de attribuables aux (en milliers d'euros) l'entreprise social d'émission consolidées consolidé conversion propriétaires de la consolidante société mère Au 31 décembre 2018 368 6 290 2 188 -1 349 1 605 0 9 103 Résultat net de l'exercice -280 -280 Autres éléments du résultat global -66 -66 Total résultat global 0 0 -66 0 -280 0 -346 Augmentation de capital de la société mère 0 Affectation du résultat de l'exercice précédent 1 605 -1 605 0 Acquisitions et cession de titres de l'entreprise consolidante -134 -134 Distribution de dividendes 0 Autres variations 0 Coût des paiements en actions 0 Au 30 Juin 2019 368 6 290 3 727 -1 483 -280 0 8 623 Titres de Capitaux propres Capital Prime Réserves Résultat Réserve de attribuables aux (en milliers d'euros) l'entreprise social d'émission consolidées consolidé conversion propriétaires de la consolidante société mère Au 31 décembre 2017 368 6 289 667 -1 219 2 446 0 8 551 Résultat net de l'exercice 790 790 Autres éléments du résultat global -14 -14 Total résultat global 0 0 -14 0 790 0 776 Augmentation de capital de la société mère 0 Affectation du résultat de l'exercice précédent 2 446 -2 446 0 Acquisitions et cession de titres de l'entreprise consolidante -36 -36 Distribution de dividendes 0 Autres variations -16 -16 Coût des paiements en actions 0 Au 30 Juin 2018 368 6 289 3 083 -1 255 790 0 9 275 6 Rapport Financier Semestriel au 30/06/19 2. Annexe aux comptes semestriels consolidés résumés 2.1. Informations relatives à l'entreprise En date du 1eroctobre 2019, le conseil d'administration a arrêté et autorisé la publication des états financiers consolidés résumés d'ITESOFT SA, pour la période intermédiaire close le 30 juin 2019. ITESOFT SA est une société anonyme immatriculée en France et cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris. ITESOFT et ses filiales (le "Groupe") sont éditeurs et intégrateurs de logiciels de traitement automatique de documents. Fait significatifs du premier semestre 2019 : Il n'y a pas de faits significatifs au premier semestre. 2.2. Contexte de la Publication Du fait de sa cotation dans un pays de l'Union Européenne, et en application du règlement n° 1606/2002 adopté le 19 juillet 2002 par le parlement européen et le conseil européen, les états financiers consolidés du groupe ITESOFT sont préparés en conformité avec le référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards) tel qu'approuvé par l'Union Européenne à la date de préparation de ces états financiers. 2.3. Méthodes comptables significatives 2.3.1 Base de préparation des états financiers Les états financiers consolidés semestriels arrêtés au 30 juin 2019, ont été présentés de manière résumée conformément à la norme internationale financière IAS 34, « Information financière intermédiaire ». S'agissant de comptes résumés, les états financiers consolidés semestriels n'incluent pas l'intégralité des informations financières requises pour les états financiers annuels complets et doivent être lus en liaison avec les comptes consolidés portant sur l'exercice clos le 31 décembre 2018 préparés conformément aux normes IFRS, sous réserve des particularités propres à l'établissement des comptes intermédiaires décrites ci-après. 2.3.2 Principales méthodes comptables Les états financiers consolidés du Groupe ont été préparés conformément au référentiel IFRS et aux interprétations IFRIC et SIC, tels qu'adoptés par l'Union Européenne au 30 juin 2019. Les IFRS sont disponibles sur le site de la Commission Européenne (http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_en.htm). Les principes comptables retenus sont identiques à ceux utilisés pour la préparation des comptes consolidés annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2018, à l'exception des nouvelles normes décrites ci-dessous appliquées à compter du 1er janvier 2019. Le Groupe a appliqué les nouvelles normes, amendements de normes et interprétations suivants adoptés par l'Union Européenne d'application obligatoire pour les comptes du Groupe à compter du 1er janvier 2019 : IFRS 16 Contrats de location

IFRIC 23 Incertitude relative au traitement des impôts sur le résultat

Amendements à IFRS 9 : Caractéristiques de remboursement anticipé avec rémunération négative

Amendements à IAS 28 : Intérêts à long terme dans une entreprise associée ou une coentreprise

Améliorations annuelles des IFRS cycle 2015-2017 Amendements à IFRS 3 Regroupements d'entreprises & IFRS 11 Partenariats o Amendements à IAS 12 Impôts sur le résultat 7 Rapport Financier Semestriel au 30/06/19 Amendements à IAS 23 Coûts d'emprunt

Amendements à IAS 19 : Modification, réduction ou liquidation d'un régime L'impact de l'adoption de la norme IFRS 16 à compter du 1er janvier 2019 est décrit ci-dessous. L'adoption des autres nouvelles normes/amendements/interprétations obligatoires listées ci-dessus n'a eu aucun impact sur les comptes du Groupe. La norme IFRS 16 - Contrats de location et l'interprétation IFRIC 23 - Incertitude relative aux traitements fiscaux. Les impacts de l'adoption de cette norme IFRS 16 à compter du 1er janvier 2019 sont décrits ci-dessous. Cette norme IFRS 16 remplace IAS 17 et les interprétations qui y sont liées (IFRIC 4, SIC 15 et SIC 27).

La nouvelle norme élimine la distinction location simple/ location financement en imposant au locataire de comptabiliser un actif représentatif du droit d'utilisation de l'actif loué en contrepartie d'une dette représentant l'obligation de payer ce droit, sauf exceptions (contrats d'une durée raisonnablement certaine inférieure à 12 mois ou actifs sous-jacents de faible valeur - i.e. dont la valeur unitaire à neuf n'excède pas environ 5.000 $ et qui peuvent être utilisés séparément).

L'amortissement du droit d'utilisation et les intérêts sur le passif sont ensuite comptabilisés séparément au compte de résultat. Pour les bailleurs en revanche, la norme reconduit l'essentiel des principes antérieurs d'IAS 17. Les montants ont été comptabilisés à l'actif et au passif, au 1er janvier 2019.

La méthode de transition retenu par la Groupe est la méthode « rétrospective simplifiée ».

Le taux d'actualisation utilisé dans l'évaluation initiale de la dette locative est le taux marginal distinct en fonction des actifs à financer ce taux varie entre 1,5% et 2% selon les contrats. L'application d'IFRS 16 au 1er janvier 2019 a eu comme effet la reconnaissance au 30 juin 2019 à l'actif de droits d'utilisation net pour 4193 K€ et au passif de dettes locatives pour 4226 K€. Les impacts de l'application d'IFRS 16 au 1er janvier 2019 sont développés dans la note 2.12(Droits d'utilisation et dettes locatives). Pour l'interprétation IFRIC 23, il n'y a pas eu d'impact dans les comptes semestriels au 30 juin 2019. En effet, en terme d'évaluation, IFRIC 23 n'impacte pas les modalités d'évaluation des incertitudes fiscales appliquées par le Groupe jusqu'à présent. Par ailleurs, en terme de présentation, l'IFRS IC a été saisi du sujet mais n'a pas encore statué définitivement sur la présentation au bilan des risques fiscaux relatifs à l'impôt sur le résultat. Par ailleurs, le Groupe n'a anticipé l'application d'aucune autre norme, interprétation et amendement ou révisions qui n'auraient pas encore été adoptés par l'Union européenne ou dont l'application n'est pas obligatoire aux états financiers ouverts le 1er janvier 2019 : Le processus de détermination des impacts potentiels de ces normes et interprétations sur les états financiers consolidés du groupe est en cours. 8 Rapport Financier Semestriel au 30/06/19 Par ailleurs les comptes consolidés, annuel du groupe ne tiennent pas compte des projets de normes et interprétations qui ne sont encore qu'à l'état d'exposé sondage à l'IASB et l'IFRIC à la date de clôture. Principes de préparation des états financiers Les comptes consolidés du groupe ont été établis selon le principe du coût historique à l'exception des actifs financiers disponibles à la vente, estimés à leur juste valeur. Les états financiers consolidés sont présentés en euros et toutes les valeurs sont arrondies au millier le plus proche (€000), sauf indication contraire. Principes de consolidation Les états financiers consolidés comprennent les états financiers d'ITESOFT SA et de ses filiales. Les états financiers des filiales sont préparés pour le même exercice que la société mère en utilisant les mêmes méthodes comptables. Des ajustements ont été apportés pour harmoniser les différences de méthodes comptables pouvant exister. Tous les soldes et transactions intra groupe, y compris les résultats internes provenant de transaction intra groupe, sont totalement éliminés. Les filiales sont consolidées à partir du moment où le Groupe en prend le contrôle et jusqu'à la date à laquelle ce contrôle est transféré à l'extérieur du Groupe. Comptes intermédiaires Reconnaissance de revenu et Saisonnalité de l'activité Les chiffres d'affaires et résultats opérationnels intermédiaires sont caractérisés par une saisonnalité liée à un haut niveau d'activité sur le dernier trimestre de l'année civile et plus particulièrement au mois de décembre. Ce phénomène est d'amplitude variable selon les années. Conformément aux principes comptables IFRS, le chiffre d'affaires est reconnu dans les mêmes conditions qu'à la clôture annuelle, soit sur sa période de réalisation. Impôts sur les bénéfices Au 30 juin 2019, la charge d'impôt a été calculée à partir d'une estimation du taux effectif moyen d'impôt au 31/12/19. Des actifs d'impôts différés sont inscrits au bilan dans la mesure où il est plus probable qu'improbable qu'ils seront récupérés au cours des années ultérieures. Charges de personnel Au 30 juin 2019, ont été constatées en charge les primes et commissions de fin d'année, intéressement et participation pour la fraction rattachable à la période écoulée, ou au prorata temporis pour les montants annuels probables au regard de la pratique passée. Les congés payés ont également été constatés en charge, sur la base des droits acquis à la fin de la période. 9 Rapport Financier Semestriel au 30/06/19 2.4. Chiffre d'affaires en milliers d'euros 30/06/2019 30/06/2018 Licences 1 991 2 058 Abonnement 297 98 Maintenance 6 681 6 255 Prestations 2 769 3 584 Négoce matériel 7 64 Total 11 744 12 059 2.5. Produits et charges Achats consommés en milliers d'euros 30/06/2019 30/06/2018 Achats de matériel pour revente Achats de licences externes et prestations sous-traitées 199 145 Achats de maintenance 53 34 Total 252 179 Frais de personnel en milliers d'euros 30/06/2019 30/06/2018 Charges salariales 5 976 6 064 Participation / Intéressement 0 120 Charges sociales 2 628 2 573 Retraites Avantages postérieurs à l'emploi autres que les retraites Charges liées aux paiements en actions Total 8 604 8 756 Autres produits et autres charges d'exploitation en milliers d'euros 30/06/2019 30/06/2018 Autres produits Produits divers de gestion 92 114 Subventions 0 379 Crédits d'impôts 471 461 Produits résultant des cessions d'immo. corporelles Total autres produits 563 954 Autres charges Charges résultant des cessions d'immo. corporelles -1 Autres -120 -31 Total autres charges -121 -31 Total autres produits et autres charges 442 923 10 Rapport Financier Semestriel au 30/06/19 2.6. Coût de l'endettement financier net en milliers d'euros 30/06/2019 30/06/2018 Charges financières Emprunts et découverts bancaires -49 -46 Total charges financières -49 -46 Intérêts et plus values relatifs aux disponibilités et VMP 9 14 Total produits financiers 9 14 Coût de l'endettement financier net -40 -32 Les autres produits et charges financiers sont constitués de Perte et gain de change pour 14 K€ (vs 4 K€ au 30/06/18) 2.7. Impôts sur le résultat Ventilation de la charge d'impôt en milliers d'euros 30/06/2019 30/06/2018 Impôt courant 0 24 Impôt différé 12 -188 Total impôt sur les résultats 12 -164 Ventilation des impôts différés (en milliers d'euros) 30/06/2019 30/06/2018 Impôts différés sur différences fiscales temporaires France Total impôt différé passif 0 0 Impôts différés sur différences fiscales temporaires France 3 660 3 717 Total impôt différé actif 3 660 3 717 2.8. Résultats par action Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat net de l'exercice attribuable aux actionnaires de l'entité mère par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de l'exercice. Le résultat dilué par action est calculé en divisant le résultat net de l'exercice attribuable aux actionnaires par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de l'exercice ajusté des effets des options dilutives. Sont présentés ci-dessous, les informations sur les résultats et les actions ayant servi au calcul des résultats de base et dilué par action pour l'ensemble des activités. 30/06/2019 30/06/2018 Résultat net attribuable aux actionnaires de l'entité mère (en k€) -280 790 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 6 133 828 6 133 828 . Après déduction des actions auto détenus 376 646 315 435 Nombre moyen pondéré d'actions pour le résultat de base par action 5 757 182 5 818 393 Effet de la dilution : 0 0 . Dont actions gratuites Nombre moyen pondéré d'actions pour le résultat dilué par action 5 757 182 5 818 393 Les actions ordinaires auto-détenues par le Groupe au 30/06/19 s'élevaient à 376.646 contre 315.435 au 30/06/18. Le nombre d'options de souscription ou d'achat non exercés au 30/06/19 et au 30/06/18, s'élevait à 10 000 options. Leur effet sur le résultat dilué par actions est non significatif compte tenu du prix d'exercice de 3,20€. 11 Rapport Financier Semestriel au 30/06/19 2.9. Immobilisations incorporelles Les immobilisations incorporelles brutes et leurs amortissements se décomposent comme suit : 30/06/2019 31/12/2018 (en milliers d'euros) Brut Amortissements et Net Brut Amortissements et Net provisions provisions Ecarts d'acquisition 5 584 1 869 3 715 5 584 1 869 3 715 Immo en cours 97 0 97 30 30 Technologie 1 377 784 593 1 377 686 691 Logiciels 1 050 1 028 22 1 008 934 74 Total 8 107 3 681 4 427 7 999 3 489 4 510 La variation des immobilisations incorporelles brutes est la suivante : (en milliers d'euros) Solde au 31/12/18 Variation de Acquisitions Cessions Effet de variation Solde au 30/06/19 périmètre des taux de change Ecarts d'acquisition 5 584 0 0 0 0 5 584 Immo en cours 30 0 66 0 0 97 Technologie W4 1 377 0 0 0 0 1 377 Logiciels 1 008 0 42 0 0 1 050 Total 7 999 0 108 0 0 8 107 La variation des amortissements et provisions des immobilisations incorporelles est la suivante : Solde au 31/12/18 Variation de Dotations Reprises Virement de poste Effet de var. des Solde au (en milliers d'euros) périmètre à poste taux de change 30/06/19 Provisions des Ecarts d'acquisition 1 869 0 0 0 0 0 1 869 Amortissement des technologies 686 0 98 0 0 0 784 Amortissement des Logiciels 934 0 94 0 0 0 1 028 Total 3 489 0 192 0 0 0 3 681 La durée d'utilité des logiciels est variable, généralement comprise entre 1 et 3 ans. L'ERP est amorti sur 5 ans. La technologie W4 est amortie sur 7 ans depuis le 1erjuillet 2015. 2.10. Goodwill Goodwill (en milliers d'euros) UGT Royaume- UGT ITESOFT UGT W4 Total Uni ALMAS Goodwill Valeur nette au 30/06/2018 0 202 3 513 3 715 Variation de périmètre 0 0 0 0 Acquisitions 0 0 0 0 Cessions 0 0 0 0 Perte de valeur 0 0 0 0 Valeur nette au 31/12/2018 0 202 3 513 3 715 Variation de périmètre 0 0 0 0 Acquisitions 0 0 0 0 Cessions 0 0 0 0 Perte de valeur 0 0 0 0 Valeur nette au 30/06/2019 0 202 3 513 3 715 Test de perte de valeur du goodwill Depuis le 01/01/2004, le goodwill n'est plus amorti mais est testé chaque année. Il n'est pas effectué de test de dépréciation au 30 juin 2019 en l'absence d'indicateurs de perte de valeur. Le goodwill acquis lors des regroupements d'entreprises a été alloué à quatre unités génératrices de trésorerie pour les besoins des tests de la façon suivante : unité génératrice de trésorerie Royaume-Uni (ITESOFT UK Ltd)

Royaume-Uni (ITESOFT UK Ltd) unité génératrice de trésorerie ITESOFT ALMAS SAS

unité génératrice de trésorerie W4 12 Rapport Financier Semestriel au 30/06/19 Unité génératrice de trésorerie Royaume-Uni Au 31 décembre 2016, le décalage entre les prévisions et l'activité de la filiale a conduit à porter à 100% la dépréciation, soit 976 k€, le goodwill de ITESOFT UK dans les comptes du groupe. Unité génératrice de trésorerie ITESOFT ALMAS SAS Suite à la Transmission Universelle de Patrimoine effectuée en janvier 2006, cette unité a disparu et a été remontée dans l'unité de niveau supérieur, à savoir ITESOFT SA. De ce fait, la valeur et l'existence du goodwill ont été suivis jusqu'en 2009 de façon indépendante au travers d'un indicateur complémentaire qui était le chiffre d'affaires du logiciel Ispid et des prestations et matériels associés. Depuis 2010 jusque fin 2013, la valeur recouvrable de cette unité était calculée à partir de la valeur d'utilité. Depuis le 1er janvier 2014, cette technologie étant intégré complétement au socle des produits ITESOFT la société considère que l'UGT ALMAS fait partie intégrante de l'UGT ITESOFT. Tant qu'ITESOFT utilisera cette technologie, aucun test de valeur ne serait plus à réaliser. Unité génératrice de trésorerie W4 La société W4 a été acquise à 100% au 21 juillet 2015 et le Goodwill déterminé à une valeur de 3.513 K€. La valeur recouvrable de cette unité a été calculée à partir de la valeur d'utilité. Dans ce calcul, les prévisions de flux de trésorerie reposent sur les budgets financiers approuvés par la direction sur une période de cinq ans. Il n'a pas été effectué d'analyse depuis celle du 31 décembre 2018 en l'absence d'indicateur de pertes de valeur. 2.11. Immobilisations corporelles Les immobilisations corporelles brutes et leurs amortissements se décomposent comme suit : (en milliers d'euros) 30/06/2019 31/12/2018 Brut Amortissements Net Brut Amortissements Net Constructions, agencements et 714 666 48 709 625 84 installations Immo en cours 197 0 197 0 0 0 Matériel de transport 0 0 0 0 Mat. de bureau et informatique, 2 327 1 989 338 2 247 1 915 331 mobilier Total 3 238 2 655 583 2 956 2 540 415 La variation des immobilisations corporelles brutes est la suivante : Solde au Variation de Effet de Solde au Acquisitions Cessions variation des 31/12/18 périmètre 30/06/19 (en milliers d'euros) taux de change Constructions, agencements et installations 709 0 0 0 709 Immo en cours 0 0 197 0 0 197 Matériel de transport 0 0 0 0 0 0 Mat. de bureau et informatique, mobilier 2 247 0 87 1 2 332 Total 2 956 0 284 1 0 3 238 La variation des amortissements des immobilisations corporelles est la suivante : Solde au Variation de Augmentations Cessions Variation des Solde au (en milliers d'euros) 31/12/18 périmètre taux de change 30/06/19 Amort. des constructions, agts et installations 625 36 0 0 661 Amort. des mat. de bureau et informatique, mobilier 1 915 0 80 1 0 1 994 Total 2 540 0 116 1 0 2 655 13 Rapport Financier Semestriel au 30/06/19 2.12. Contrats de locations Le Groupe a adopté IFRS 16 à compter du 1er janvier 2019 en utilisant la méthode d'adoption rétrospective simplifiée. Du fait de cette méthode rétrospective simplifiée, l'adoption d'IFRS 16 n'a donc aucun impact sur les comptes comparatifs 2018 présentés. Aucun contrat de location-financement n'existait dans les comptes du Groupe selon l'ancienne norme IAS 17. Aucune transaction de cession-bail n'était intervenu par le passé dans les comptes du Groupe selon l'ancienne norme IAS 17. Les impacts de l'adoption d'IFRS 16 au 1er janvier 2019 sont les suivants sur les comptes tels qu'ils avaient été publiés au 31 décembre 2018. Compte tenu de la première application selon la méthode rétrospective simplifiée, il n'y a aucun impact sur le résultat ni sur le tableau de flux de trésorerie lors de la première adoption. En milliers d'euros 31 déc. 2018 Impact de Reclassement des contrats 1er janvier 2019 retraité publié selon l'adoption de location-financement selon IFRS 16 IAS 17 d'IFRS 16 IAS 17 ACTIF Actif non courant Ecart d'acquisition net 3 715 3 715 Immobilisations incorporelles nettes 795 795 Immobilisations corporelles nettes 415 415 Droit d'utilisation au titre des contrats de location 0 2 668 2 668 Autres actif financiers non courants 1 143 1 143 Impôts différés actifs 3 648 3 648 Total de l'actif non courant 9 717 2 668 - 12 385 Actif courant Stocks et en cours 0 0 Impôts et taxes < 1 an 317 317 Créances clients et comptes rattachés 13 263 13 263 Autres actifs courants 1 285 1 285 Actifs financiers courants 1 1 Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 425 5 425 Charges constatées d'avance 475 475 Total de l'actif courant 20 765 - - 20 765 TOTAL DE L'ACTIF 30 482 2 668 - 33 150 PASSIF Capital et réserves Capital social 368 368 Primes liées au capital 6 289 6 289 Réserves 2 190 2 190 Actions Propres -1 349 -1 349 Résultat de la période 1 604 1 604 Total des capitaux propres attribuables à la société mère 9 102 - - 9 102 Passif non courant Dettes financières > 1 an 4 113 4 113 Provisions pour risques et charges > 1 an 1 402 1 402 Dettes locatives > 1 an 2 323 2 323 Autres passifs non courants > 1 an Impôts différés passifs Total du passif non courant 5 515 2 323 - 7 838 Passif courant - Dettes financières < 1 an 1 177 1 177 Provisions pour risques et charges < 1 an 125 125 Dettes locatives < 1 an 345 345 Impôts et taxes < 1 an 2 574 2 574 Autres passifs courants < 1 an 5 510 5 510 Produits constatés d'avance 6 479 6 479 Total du passif courant 15 865 345 - 16 210 TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES 30 482 2 668 - 33 150 14 Rapport Financier Semestriel au 30/06/19 Les mouvements relatifs aux droits d'utilisation et aux passifs locatifs sur le semestre se détaillent comme suit : 1erjanvier Sorties liées aux fins de 30 juin 2019 selon IFRS En milliers d'euros 2019 selon Nouveaux contrats souscrits sur la période contrats 16 IFRS 16 Bâtiments 2 568 1 736 4 305 Véhicules 100 100 Total des droits d'utilisation liés aux contrats de location - 2 668 1 736 - 4 405 bruts 1erjanvier Nouveaux Sorties 30 juin 2019 contrats liées aux En milliers d'euros 2019 selon Dotation aux amortissements de la période selon IFRS souscrits sur la fins de IFRS 16 16 période contrats Bâtiments - - 195 195 Véhicules - - 17 17 Total des amortissements des droits d'utilisation liés aux - - 212 - 212 contrats de location Bâtiments 2 568 1 736 195 4 109 Véhicules 100 0 17 83 Total des droits d'utilisation liés aux contrats de location - 2 668 1 736 212 - 4 193 nets 1erjanvier Nouveaux Paiements en capital sur Dont Dont En milliers d'euros 2019 selon contrats 30 juin 2019 selon IFRS 16 passifs passifs souscrits sur la la période locatifs locatifs non IFRS 16 période courants courants Bâtiments 2 568 1 736 162 4 143 306 3 836 Véhicules 100 0 16 83 35 49 Total des passifs locatifs 2 668 1 736 179 4 226 341 3 885 Les droits d'utilisation s'élèvent au 30 juin 2019 à 4405 K€ brut et 4193 K€ nets et concernent les éléments suivants : Bâtiments : 4305 K€ relatifs aux locaux occupés par les différentes entités du Groupe en France et au

Royaume-Uni

Royaume-Uni Véhicules : 100 K€ Leur durée moyenne résiduelle à compter du 30 juin 2019 est d'environ 6 ans pour les baux immobiliers et 4 ans pour les véhicules. La dotation sur droits d'utilisation sur le 1er semestre 2019 s'élève à 212 K€, l'amortissement en capital des passifs locatifs à 179K€ et les intérêts financiers à 21 K€. L'annulation de la charge de location liée et décaissée sur le semestre est de 200 K€. Aucune transaction de cession-bail n'est intervenue sur le semestre. Aucune convention de sous-location n'est en vigueur sur le semestre. Il n'existe pas de restrictions ou covenants inclus dans les contrats de location du Groupe. Les charges comptabilisées relatives aux locations de courte durée et aux locations d'actifs de faible valeur unitaire non retraités selon IFRS 16 ne sont pas significatives sur le semestre. 15 Rapport Financier Semestriel au 30/06/19 2.13. Paiement en actions Plan de stock-options Le Groupe a mis en place un plan d'intéressement des salariés au capital prévoyant l'attribution à certains salariés d'options non transférables. Au 30 juin 2019, les options en circulation émises portaient sur un total de 10.000 actions se décomposant comme suit : Caractéristiques des plans Date du conseil d'administration 16-avr-14 Date d'assemblée générale mixte 04/05/2012 Nombre de personnes concernées 2 salariés France Dont mandataires sociaux 0 Nombre d'options de souscription attribuées 20.000 Dont mandataires sociaux, 0 Nombre total d'actions pouvant être souscrites ou achetées 20.000 Point de départ d'exercice des options 16-avr-14 Date d'expiration de l'exercice des options 16-avr-20 Prix de souscription par action 3,20 € Nombre d'actions souscrites durant l'exercice Options annulées au cours des exercices précédents 10 000 Options en vigueur au 30/06/19 10 000 La période d'acquisition s'est terminée en avril 2014 et le groupe ne supporte depuis plus de charges IFRS 2 au titre de ce plan. Depuis le 31/12/18 : Aucune nouvelle option n'a été attribuée,

Et aucune option n'a été exercée. 2.14. Trésorerie et équivalents de trésorerie, actifs financiers courants, endettement net (en milliers d'euros) 30/06/2019 31/12/2018 Trésorerie et équivalents de trésorerie Comptes à terme SICAV et FCP 7 447 3 746 Dépôts à vue 884 1 678 Interet courus 116 Trésorerie brute 8 447 5 424 Soldes débiteurs et concours bancaires courants -245 -16 Trésorerie nette 8 202 5 408 Endettement financier brut -8 677 -5 274 Endettement financier net -475 135 L'endettement financier brut est constitué : De quatre emprunts bancaires souscrits lors de l'acquisition de la société W4 en juillet 2015 pour 7 M€

(durée 7 ans, taux moyen 1,6% fixe, pas de ratios financiers imposés par les organismes bancaires)

(durée 7 ans, taux moyen 1,6% fixe, pas de ratios financiers imposés par les organismes bancaires) D'avance BPI France pour 910 K€. Cette avance concerne un Projet Meca pour 910 K€ 16 Rapport Financier Semestriel au 30/06/19 Le CRD des emprunts est de 4.5 M€ au 30 juin 2019

Des dettes locatives pour 4.2M€ au 30 juin 2019 2.15. Capital émis Montant de Prime Montant Valeur Nombre Nature de l'opération d'émission cumulé du nominale des d'actions Date l'opération (brut) (brut) capital actions cumulées solde au 01/01/2019 368 029,68 0,06 6 133 828 solde au 30/06/2019 368 029,68 0,06 6 133 828 Total au 30/06/19 368 029,68 0,06 6 133 828 La société a un plan d'options d'achat d'actions en vertu desquels des options de souscription d'actions de la société ont été accordées à certains salariés (cf 2.12). 2.16. Provisions Solde au Variation Dotations Reprises Autres Ecart Solde au de de Utilisations sans 31/12/18 variations actuariel 30/06/19 (en milliers d'euros) périmètre l'exercice utilisation Provisions pour risques 125 -125 0 Provision pour pensions et obligations 1 402 53 80 1 535 Provisions pour charges 0 0 0 Total provisions pour risques et charges 1 528 0 53 -125 0 0 80 1 536 Provisions sur immobilisations 0 0 Provisions sur stocks 0 0 Provisions sur comptes clients 647 424 -197 874 Total provisions pour dépréciation 648 0 424 0 -197 0 0 875 Total 2 175 0 477 -125 -197 0 80 2 410 Courant 773 875 Non courant 1 402 1 535 Total 2 175 0 0 0 0 0 0 2 410 Les provisions pour risques correspondent principalement à des risques sociaux. Afin de ne pas risquer de causer de préjudices sérieux au Groupe dans des litiges l'opposant à des tiers, il n'a pas été possible de fournir plus de détails. Du fait de la nature de ces risques, il existe des incertitudes concernant les montants ou l'échéance des sorties de ressources correspondantes. 2.17. Fournisseurs et autres créditeurs (courant) (en milliers d'euros) 30 juin 31 décembre 2019 2018 Clients avances et acomptes -1 174 Fournisseurs et comptes rattachés 2 175 2 411 Dettes fiscales et sociales 3 250 2 835 Autres dettes diverses 161 90 Produits constatés d'avances 7 052 6 479 Total autres dettes (courant) 12 637 11 989 Termes et conditions des passifs financiers ci-dessus : Les dettes fournisseurs ne portent pas d'intérêts et sont payées en moyenne à 45 jours. Les dettes sociales ne portent pas d'intérêt et ont une durée moyenne comprise entre 2 et 6 mois. Produits constatés d'avance: Ils correspondent : 17 Rapport Financier Semestriel au 30/06/19 aux produits relatifs aux contrats annuels de maintenance vendus aux clients qui sont constatés prorata temporis sur la durée du contrat et donnent lieu à la constatation de produits constatés d'avance à chaque clôture ;

aux prestations de services facturées mais pour lesquelles la prestation n'est pas terminée sur le semestre ; 2.18. Engagements et éventualités 30/06/2019 31/12/2018 Engagements donnés Avals, cautions et garanties Néant Néant Nantissements au profit de n ARKEA : 316K€ sur DAT ARKEA : 313K€ sur DAT Nantissement sur l'actif immo Néant Néant Engagement de crédit-bail Néant Néant Ventes ou achats à terme de d Néant Néant Engagement reçus Avals, cautions et garanties Néant Néant Autres engagements reçus Néant Néant En k€ Total Paiements < 1 an 1an à 5 > 5 ans 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 Locations immobilières 2 708 2 159 688 808 2 020 1 351 Autres locations 225 105 128 120 148 Autres engagements 0 0 13 0 0 0 Total 2 933 2 159 793 949 2 140 1 499 0 0 2.19. Périmètre de consolidation Les états financiers consolidés comprennent les états financiers d'ITESOFT SA et les filiales énumérées dans le tableau suivant : Taux de détention par la Société Forme Ville N° SIREN Qualité société-mère Juridique Direct Indirect ITESOFT S.A. S.A. Aimargues 30470 330 265 323 Mère N/A N/A France ITESOFT UK Ltd Woking GU21 5BH 2 692 814 Filiale 100% - Royaume-Uni Toutes les sociétés consolidées le sont par intégration globale. Les pourcentages de détention sont inchangés depuis le 01/01/2005. ITESOFT SA est la société mère du groupe. Principales acquisitions et cessions de l'exercice : Néant Liste des sociétés non prises en compte dans le périmètre de consolidation : ITESOFT détient 100% de W4 Amérique du Nord. Celle-ci n'est pas intégrée car elle n'a pas d'activités et devrait être dissoute dans les 6 mois à venir. 18 Rapport Financier Semestriel au 30/06/19 2.20. Informations relatives aux parties liées Intérêts des dirigeants dans le plan de stock-options Au 30/06/2019, les dirigeants membres des organes sociaux de direction ne détiennent plus d'options d'achat d'actions ordinaires. Intérêts des dirigeants dans le plan d'actions gratuites Au 30/06/19, les dirigeants membres des organes sociaux de direction ne détenaient aucun plan d'actions gratuites Il n'existe pas d'avantages spécifiques en matière de rémunérations différées, indemnités de départ et engagements de retraite autres que ceux indiqués aux présentes. Prêts et garanties accordés ou constitués en faveur des membres des organes d'administration : Néant. Principales transactions avec les parties liées : Aucune évolution significative n'est intervenue depuis le 31/12/18 (cf DDR 2018, chapitre 16) 2.21. Evènements postérieurs à la clôture Néant 2.22. Information sectorielle Les sociétés du Groupe exerçant la même activité, l'organisation du Groupe est basée sur les zones géographiques qui correspondent au premier niveau d'information sectorielle. Au 30/06/2019 les segments sont les suivants : France et ROW (reste du monde hors Allemagne et Royaume-Uni),

Royaume-Uni), Royaume-Uni. Les prix de transfert entre les segments d'activités sont les prix qui auraient été fixés dans des conditions de concurrence normale, comme pour une transaction avec des tiers. Les produits sectoriels, les charges sectorielles et le résultat sectoriel comprennent les transferts entre les secteurs d'activité. Ces transferts sont éliminés en consolidation. Les tableaux suivants présentent, pour chaque secteur d'activité du Groupe, des informations sur les produits des activités ordinaires et les résultats opérationnels pour les périodes closes le 30 juin 2019 et le 30 juin 2018. 19 Rapport Financier Semestriel au 30/06/19 Période intermédiaire close le 30 juin 2019 (6 mois) France et Royaume- Total autres pays Uni Produit des activités ordinaires Produits sectoriels (chiffre d'affaires) 11 449 587 12 036 . dont ventes inter-secteurs -292 -292 Résultat Résultat opérationnel courant sectoriel 98 -336 -238 Résultat opérationnel sectoriel 98 -336 -238 Période intermédiaire close le 30 juin 2018 (6 mois) France et Royaume- Total autres pays Uni Produit des activités ordinaires Produits sectoriels (chiffre d'affaires) 11 458 869 12 327 . dont ventes inter-secteurs -267 -267 Résultat Résultat opérationnel courant sectoriel 1 069 -88 981 Résultat opérationnel sectoriel 1 069 -88 981 20 Rapport Financier Semestriel au 30/06/19 3. Rapport semestriel d'activité du premier semestre 2019 Fait significatifs du premier semestre 2019 : Il n'y a pas de faits significatifs au premier semestre. Chiffre d'affaires du premier semestre 2019 Chiffre d'affaires S1 2019 S1 2018 VAR en K€, audités Logiciels 2 288 2 156 +6,1% − Saas 301 98 x 3,1 − Licences 1 987 2 058 -3,4% Maintenance 6 687 6 255 +7% Services 2 769 3 584 -22,7% TOTAL 1ERSEMESTRE 11 744 12 045 -2,3% Au 1ersemestre 2019, ITESOFT enregistre un chiffre d'affaires de 11.7 M€ en légère baisse de -2,3% par rapport au S1 2018. Dans un contexte de transition de ses ventes vers le SaaS, ITESOFT est parvenu sur le semestre à compenser la baisse de son chiffre d'affaires Licences par l'accélération de ses ventes SaaS, et à accroître son chiffre d'affaires récurrent. La baisse anticipée des revenus liés aux prestations de services se poursuit, reflétant la meilleure intégrabilité des solutions ITESOFT auprès de ses clients. Croissance du chiffre d'affaires Logiciels dans un contexte de transition vers le SaaS La transition vers le SaaS opérée par ITESOFT depuis fin 2017 monte progressivement en puissance, la croissance des ventes SaaS au 1ersemestre permettant désormais de compenser la baisse des ventes de licences, qui reste contenue mais attendue dans ce contexte, et d'afficher ainsi un chiffre d'affaires Logiciels en progression de +6,1% sur la période. Accélération de la croissance des ventes SaaS générant un ARR 1proche de 1 M€ ITESOFT accélère au 1ersemestre 2019 la croissance de ses ventes SaaS, affichant un triplement de l'ARR 1de l'ordre de 1 M€ à fin juin 2019. Cette performance s'appuie sur plusieurs leviers stratégiques : La conquête de nouveaux clients portée par la réorganisation en cours de ses équipes commerciales ;

La migration progressive de ses grands comptes utilisateurs de licences traditionnelles vers son offre SaaS. Les donneurs d'ordres choisissent l'offre SaaS car elle permet d'obtenir des taux d'automatisation inégalés garantis de 85% de factures lues sans erreur, pouvant aller jusqu'à 96%, grâce à une plateforme partagée qui mutualise l'apprentissage pour chaque entreprise utilisatrice. De plus, ils apprécient la rapidité de son déploiement, permettant un haut niveau d'automatisation quasi immédiat. En complément de la vente de son offre SaaS en direct via ses forces commerciales, ITESOFT a noué au 1er 1ARR (Annual Recurring revenue) : valeur annualisée des contrats SaaS 21 Rapport Financier Semestriel au 30/06/19 semestre un partenariat avec Prodware, éditeur intégrateur de solutions d'entreprises afin d'intégrer auprès de ses clients son offre SaaS en environnement Microsoft Dynamics dont Prodware est expert et partenaire stratégique. Ce partenariat s'est déjà traduit par une première référence commune, Circet, premier fournisseur de services d'infrastructures télécoms en Europe, pour lequel ITESOFT va automatiser les 120 000 factures fournisseurs par an grâce à ses solutions, intégrée par Prodware dans son environnement Microsoft Dynamics. Poursuite de la hausse des revenus récurrents Les revenus récurrents, composés des ventes SaaS et du chiffre d'affaires Maintenance, progressent de +10% à 7 M€, pour représenter 59,5% du chiffre d'affaires total au S1 2019 (contre 53% au S1 2018). Bien que cette transition vers le SaaS continue à peser à court terme sur la rentabilité, ITESOFT reste serein, fort de sa solidité financière, quant à sa capacité à absorber les possibles variations de chiffre d'affaires qui pourraient intervenir dans ce contexte Evènements postérieurs au 30 juin 2019 : Néant Transactions avec les parties liées : Cf. 2.20 du rapport financier semestriel 22 Rapport Financier Semestriel au 30/06/19 4. Déclaration de la personne physique responsable du rapport financier semestriel J'atteste, en ma qualité de Président Directeur Général d'ITESOFT S.A., qu'à ma connaissance les comptes consolidés résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation d'ITESOFT S.A. et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. Aimargues, le 30 septembre 2019, Didier CHARPENTIER, Président Directeur Général 23 Rapport Financier Semestriel au 30/06/19 5. Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle SOFIRA AUDIT ERNST & YOUNG Audit Parc Georges Besse II 1025, rue Henri Becquerel 260, chemin Tour de l'Evêque C.S. 39520 30000 Nîmes 34961 Montpellier Cedex 2 S.A.S. au capital de € 305.000 S.A.S. à capital variable Commissaire aux Comptes Commissaire aux Comptes Membre de la compagnie Membre de la compagnie Régionale de Nîmes Régionale de Versailles ITESOFT Période du 1erjanvier au 30 juin 2019 Aux Actionnaires, En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à : L'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société ITESOFT, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

La vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité. Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité de votre conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. 1. Conclusion sur les comptes Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire. Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 2.3.2 « Principales méthodes comptables » de l'annexe aux comptes semestriels consolidés résumés qui expose les impacts de l'application de la norme IFRS 16 « Contrats de location » à compter du 1er janvier 2019. 24 Rapport Financier Semestriel au 30/06/19 2. Vérification spécifique Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés. Nîmes et Montpellier, le 1eroctobre 2019 Les Commissaires aux Comptes SOFIRA AUDIT ERNST & YOUNG Audit Membre de RSM International Sébastien Beaugrand Marie-Thérèse Mercier 25 La Sté Itesoft SA a publié ce contenu, le 01 octobre 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

