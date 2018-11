Mutuelles : entre partenariats, innovation et valeurs différenciantes

Disruption technologique, nouveaux entrants plus agiles, mutation des attentes et des comportements des assurés, banalisation de l'offre assurancielle, évolution de la réglementation… L'industrie de l'assurance est en plein bouleversement. « Face à la révolution numérique, les assureurs évoquent leurs atouts : puissance financière, image, positionnement, base clients et, pour certains, leur forme juridique, analyse l'ACPR (1). Le mutualisme permettrait une stratégie de plus long terme, en étant moins affecté par les obligations de rentabilité à court terme. »

Reste qu'à fin 2017, le marché français de l'assurance comptait 26 mutuelles de moins que l'année précédente, avec 420 mutuelles relevant du livre II du Code de la Mutualité (2). En 2017, ces dernières ont engrangé 20,1 milliards d'euros de cotisations santé & prévoyance (3), en légère progression par rapport à l'année précédente (+0,7 %).

Côté santé , les mutuelles détiennent 50 % de part de marché (individuel et collectif), contre 32 % pour les sociétés d'assurance et 18 % pour les institutions de prévoyance.

, les mutuelles détiennent 50 % de part de marché (individuel et collectif), contre 32 % pour les sociétés d'assurance et 18 % pour les institutions de prévoyance. Côté prévoyance, les mutuelles ne s'arrogent que 8 % du marché, contre 64 % pour les sociétés d'assurance et 28 % pour les institutions de prévoyance.

ITESOFT partenaire des Rencontres Mutuelles

Alliances et partenariats entre mutuelles ou avec des acteurs de natures différentes (institutions de prévoyance, compagnies d'assurances…), regroupements de formes diverses (voire fusion), travail de redéfinition de l'offre, diversification… Les mutuelles ont engagé leur transformation, tout en s'attachant à concilier utilité sociale et performance. « Partenariats, innovation & valeurs mutualistes : comment tirer son épingle du jeu dans cet environnement concurrentiel ? », c'est d'ailleurs le thème des 8èmesRencontres Mutuelles, organisées mardi 4 décembre 2018 par l'hebdomadaire l'Argus de l'assurance.

Fort de sa présence sur le marché des mutuelles, avec la mise en œuvre de solutions visant à optimiser les processus clés de l'expérience client (salle courrier digitale, souscription, gestion de sinistre…), ITESOFT est partenaire de cette conférence dédiée aux stratégies du monde mutualiste. Directeur des Opérations France, Edouard Noury interviendra lors de la table ronde sur les innovations technologiques et les valeurs mutualistes - des innovations qui font notamment intervenir intelligence artificielle, automatisation et robotisation (RPA) des processus.

Quant aux valeurs propres au secteur et alors que les mutuelles affichent l'innovation, la valeur ajoutée sociale et l'éthique comme « ADN », l'ouvrage Dessine-moi une mutuelle 2018-2028 indique que ces dernières sont associées aux notions de proximité, pour 69 % des Français interrogés (4), de confiance (67 %) et de solidarité (48 %). Arrivent loin derrière la non-lucrativité (27 % des suffrages), la prévention (15 %), l'innovation (7 %) et l'efficacité économique (5 %).

ITESOFT partenaire des Rencontres Mutuelles

Sources :

(1) ACPR, Analyses & Synthèse n°87 (mars 2018), étude sur la révolution numérique dans le secteur français de l'assurance

(2) ACPR, « Les chiffres du marché français de la banque et de l'assurance 2017 » (2018)

(3) Mutualité française-Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP)-Fédération française de l'assurance (FFA), « Le marché de la santé et de la prévoyance progresse de 3 % en 2017 », communiqué de presse du 17 juillet 2018

(4) Enquête menée par internet en mars 2018 auprès de 1 036 individus âgés de 25 à 75 ans pour l'ouvrage Dessine-moi une mutuelle 2018-2028, co-produit par L'Assurance en Mouvement et The Links