Procure to Pay : ITESOFT Streamline for Invoices, accélère son déploiement

Deux ans après son lancement, ITESOFT Streamline for Invoices connait une véritable accélération de l'adoption auprès des directeurs financiers qui souhaitent rendre leur processus Procure to Pay plus rapide, plus efficace et plus sécurisé.

Performances d'automatisation inégalées grâce à des technologies innovantes et uniques, temps de démarrage et de retour sur investissement raccourci, adaptabilité maximale du processus et détection des risques de fraude font la différence.

Streamline for Invoices plébiscité par les directions financières

Les directions financières doivent aujourd'hui plus que jamais, réussir leur transformation digitale. Un objectif qui passe nécessairement par le fait d'automatiser au maximum l'ensemble de leur processus comptable, à commencer par celui du traitement des factures fournisseurs toujours trop coûteux (15€ par facture en moyenne1), trop lent (plus de 15 jours1) et trop risqué (plus d'1 entreprise sur 2 victime de fraude au faux fournisseurs en 20182).

Carambar & co, Securitas, Royal Canin, Atlas for Men, Geoxia, Spie, Gepsa, GSE, Setec, Eranove, Terideal, Atout France… toutes ces organisations, comme de nombreuses autres avant elles, ont choisi de répondre à ces enjeux avec la solution cloud de traitement des factures fournisseurs nouvelle génération : ITESOFT Streamline for Invoices.

Afin de poursuivre son déploiement et délivrer le plus haut niveau de performances à ses utilisateurs, Streamline for Invoices s'enrichit continuellement de nouvelles fonctionnalités Procure to Pay à forte valeur ajoutée (demande d'achat, portail fournisseurs, SRM…). La solution s'adapte à tous types d'ERP au travers de connecteurs synchrones (Oracle, SAP, Microsoft Dynamics …) ou asynchrones (Cegid, Sage, Infor …).

A la clé, des bénéfices uniques :

Division par 3, 4, 5 et plus des coûts de traitement

de traitement Réduction des délais de traitement de plusieurs semaines à quelques heures

de traitement de plusieurs semaines à quelques heures Amélioration de la conformité et détection - avant paiement - des tentatives de fraudes

et détection - avant paiement - des tentatives de fraudes Performance dès le premier mois permettant l'atteinte du ROI en moins de 4 mois

Des caractéristiques uniques

Un succès et des bénéfices qui ne sont pas dus au hasard. En effet, les caractéristiques uniques de Streamline for Invoices permettent aujourd'hui d'offrir aux ETI et Grands Comptes la solution la plus automatisée, la plus adaptable et la plus sécurisée du marché :

Automatisation inégalée et garantie de plus de 85% d'automatisation grâce à la combinaison unique de robots et IA de dématérialisation et une base mutualisée de plus d'1 million de fournisseurs rien que sur la France.

grâce à la combinaison unique de robots et IA de dématérialisation et une base mutualisée de plus d'1 million de fournisseurs rien que sur la France. Évolutivité maximale et adaptabilité à toutes les organisations et cas métier (validation parallèle, nombre illimité d'axes analytiques, gestion des avoirs, des acomptes…) grâce au socle BPM .

. Fonctions uniques nativement intégrées de détection de fraudes à partir des données et des documents

Frédéric Massy, Directeur du Marketing ITESOFT indique :

« La très forte dynamique que nous constatons avec tous ces nouveaux clients valide notre vision et nos choix. Nous avons conçu Streamline for Invoices dans une approche réellement disruptive pour surpasser tout ce qui s'était fait jusqu'à présent en matière d'automatisation, d'efficacité et de sécurité. Ces succès nous poussent à aller encore plus loin, ce que nous faisons en enrichissant la solution : Supplier Relationship Management, portail fournisseurs, supply chain finance… Notre leitmotiv est clair : toujours offrir la meilleure performance aux directions financières ».

Sources : (1) Ardent Partners, 2017 - (2) Euler DFCG, 2019